Російський "Жіночий стендап" зібрався з жартами на Майдан: українці лютують

Комедійний проект "Жіночий стендап" анонсував виступ у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац", який знаходиться на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1, де в 2014 році вмирали люди під час Революції Гідності.

На такий кричущий факт звернув увагу блогер Роман Ковальов.

Він показав два фото: на першому - афіша концерту "Жіночого стендапу" в МЦКМ, а на другому - сам "Жовтневий палац", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Справа в тому, що проект "Жіночий стендап" належить російському холдингу "Газпромм-медіа".

"У мене питання: Ви там часом не ох**ли шановні МЦКМ Жовтневий палац?"- підписав фото блогер.

Скрін: Концерт "Жіночого стендапу" в Києві викликав скандал (facebook.com/Роман Ковальов)

Користувачі мережі підтримали блогера, висловлюючи свій гнів у коментарях: