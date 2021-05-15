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Російський "Жіночий стендап" зібрався з жартами на Майдан: українці лютують

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Київ, Субота 15 травня 2021 14:35
Російський "Жіночий стендап" зібрався з жартами на Майдан: українці лютують Колаж РБК-Україна: Російський "Жіночий стендап" зібрався з жартами на Майдан
Автор: Світлана Мащенко

Комедійний проект "Жіночий стендап" анонсував виступ у Києві в МЦКМ "Жовтневий палац", який знаходиться на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1, де в 2014 році вмирали люди під час Революції Гідності.

На такий кричущий факт звернув увагу блогер Роман Ковальов.

Він показав два фото: на першому - афіша концерту "Жіночого стендапу" в МЦКМ, а на другому - сам "Жовтневий палац", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Справа в тому, що проект "Жіночий стендап" належить російському холдингу "Газпромм-медіа".

"У мене питання: Ви там часом не ох**ли шановні МЦКМ Жовтневий палац?"- підписав фото блогер.

Російський &quot;Жіночий стендап&quot; зібрався з жартами на Майдан: українці лютують

Скрін: Концерт "Жіночого стендапу" в Києві викликав скандал (facebook.com/Роман Ковальов)

Користувачі мережі підтримали блогера, висловлюючи свій гнів у коментарях:

  • Тварюки продажні...
  • Я гадав, що вони в "Україні" будуть... Нацгвардія охоронятиме... Ні?
  • Питання риторичне. Авжеж, об'їлися рибної юшки.
  • Ще й як ох**ли. А що? "Вже можна стало".

Відзначимо, що українка Надя Дорофєєва не так давно оскандалилася напівголими танцями на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там пройшла частина зйомок її дебютного синглу Gorit, за що співачку і її продюсера Потапа захейтили в мережі.

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