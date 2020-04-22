Російський режисер-кат - художній керівник Меморіалу Бабин Яр: з'явилася офіційна заява

Ілля Хржановський (фото: facebook.com)

Ілля Хржановський продовжує бути художнім керівником Меморіалу Бабин Яр у Києві не дивлячись на скандал довкола його фільму з українськими дітьми

На скандал навколо того, що художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Ілля Хржановський катував у своєму фільмі "Дау" українських дітей, відреагували у БФ.

"Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета - створення меморіального центру та гідне вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач - привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам'яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього", - йдеться у заяві.

В БФ зазначили, що російський режисер був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року.

"Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту. Ілля Хржановський та команда працюють над концепцією майбутнього меморіального центру та мають оприлюднити її цього року", - зазначили у фонді.

Також у заяві говориться про те, що фільми Хржановського, зняті протягом 2008-2011 років, вперше були представлені цього року на міжнародному фестивалі Берлінале та "були відзначені нагородами і високими оцінками міжнародних кінокритиків".

"Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов'язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. Ми не можемо давати професійну оцінку цим фільмам та методам і прийомам, за якими вони створені, і, так само, як і інші зацікавлені, чекаємо на висновки розслідування та відповідної експертизи, якщо така буде призначена. Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб'єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів. Також просимо пам’ятати, що в Фонді працює багато відданих справі професіоналів - істориків, архівістів, митців, менеджерів, які мають на меті зробити свій внесок в створення музейного комплексу всеукраїнського значення, який вшанує пам'ять жертв трагедії", - заявили представники фонду і закликали усіх усвідомити, що "Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" - це абсолютно різні проекти".

Нагадаємо, що прокуратура Харківської області відкрила справу за фактом тортур над дітьми під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" в Харкові.