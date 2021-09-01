Російський репер Моргенштерн зізнався в любові до України: суцільна столиця кайфу!

"Я Україну обожнюю", - сказав Моргенштерн і перерахував міста, в яких він побував.

Виконавець відвідав Київ, Харків, Одесу і проїздом він був у Львові.

На питання Гордона, яке місто йому найбільше сподобалося, репер відповів, що "вся Україна - це одна суцільна столиця кайфу".

"От чесно в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашці. У вас люди добрі, душевні. Я не знаю, як це вийшло. У нас в Росії все життя є *али і є *уть досі", - сказав Виконавець.

Скандал в Одесі в 2019 році

Нагадаємо, що в 2019 році на виступі в Одесі Моргенштерн назвав "оголошення днем трауром про жертву загиблих у пожежі - є*аною показухою". Гордон запитав у артиста, чи шкодує зараз про сказані слова і чи готовий він вибачитися за них перед тими, кого це зачепило.

Моргенштерн сказав, що не відмовляється від своїх слів, але все ж перепрошує перед тими, кого це зачепило. Потім він заплакав.