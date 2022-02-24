Російські зірки відреагували на вторгнення РФ в Україну: це ганьба!

Російський актор Максим Віторган і колишній чоловік Ксенії Собчак опублікував Чорний квадрат в соцмережі Instagram і підписав коротко: "ганьба".

Шоумен Максим Галкін повідомив, що він перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України.

"З ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!".

Співак Валерій Маледзе також не залишився осторонь і записав емоційне відео. На ньому він закликав розв'язувати питання методом мирних переговорів.

"Нам дано мову. Говоріть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас немає від кого рятувати, тільки від Росії!"- зазначив Меладзе.

Музикант Андрій Макаревич також не залишився осторонь.

"Ну що, все ще думаємо, що несемо мир і незалежність у Донбас? Чи просто напали на Україну?" - написав він у Facebook.