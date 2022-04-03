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Російські військові катували, а потім вбили рекордсмена України Сергія Проневича

Фото: Сергій Проневич убитий окупантами (Лана Вєтрова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У Сумській області російські військові катували, а потім вбили українського рекордсмена Сергія Проневича.

Про цю страшну звістку повідомила Лана Вєтрова.

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після звільнення Боромлі через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", - розповіла Лана.

Чим був відомий Сергій Проневич

До Національного Реєстру Рекордів у 2019 році українець був внесений за його неперевершений рекорд – у повному військовому спорядженні Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

"Кращі люди країни, колір і надія нації, розтоптана брудним чоботом...тортури людей вважаються злочином навіть під час війни. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія – перед судом, перед українцями і перед Богом", - додала Вєтрова.

Прокуратура порушила кримінальне провадження за даним фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - це довічне ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Маріуполі вбили 11-річну гімнастку Катю Дьяченко, а через тиждень знищили матір і братика.

Також ми писали, що в Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса.

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