Російські військові катували, а потім вбили рекордсмена України Сергія Проневича

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після звільнення Боромлі через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", - розповіла Лана.

Чим був відомий Сергій Проневич

До Національного Реєстру Рекордів у 2019 році українець був внесений за його неперевершений рекорд – у повному військовому спорядженні Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.



"Кращі люди країни, колір і надія нації, розтоптана брудним чоботом...тортури людей вважаються злочином навіть під час війни. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія – перед судом, перед українцями і перед Богом", - додала Вєтрова.

Прокуратура порушила кримінальне провадження за даним фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - це довічне ув'язнення.