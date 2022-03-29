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У Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса

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Чернігів, Вівторок 29 березня 2022 10:44
У Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса У Чернігові загинув 10-річний син рекордсмена України (Вєтрова Лана/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігові від артобстрілу загарбників загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса. Дитині було всього 10 років.

Цю трагічну новину повідомила на Facebook керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

"З розбитим серцем повідомляємо про загибель 10-річного сина рекордсмена України, ультрамарафонця Максима Уса", - написала вона.

Нагадаємо, що Максим вус з Чернігова встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП.

Деталі трагедії

Під час артобстрілу в рідному Чернігові Максим разом з дружиною Євгенією та сином Дмитром спустилися в під'їзд. В одну мить двері під'їзду знесло вибуховою хвилею від снаряда, який потрапив в 7 метрах від входу в будинок.

Максим почув крик дружини й зрозумів, що сталося найстрашніше. Осколки снаряда потрапили дитині в голову, дружина отримала серйозне поранення ноги. Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Через тиждень хлопчик помер.

"Немає слів, щоб висловити весь цей біль і наші співчуття Максиму. Зараз дружині загрожує ампутація ноги", - повідомила Лана Вєтрова.

Для тих, хто хоче допомогти Максиму фінансово, додається банківська карта.

Перерахувати допомогу можна на карту: 4149 4991 5635 7277 Максим Ус.

У Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима УсаМаксим Ус з сином Дмитром (фото: Лана Вєтрова)

Як ми раніше писали, у Маріуполі маму вбили на очах у сина, хлопчика викрали і тепер беруть у нього інтерв'ю.

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