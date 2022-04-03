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Российские военные пытали, а потом убили рекордсмена Украины Сергея Проневича

Фото: Сергей Проневич убит оккупантами (Лана Ветрова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Сумской области российские военные пытали, а потом убили украинского рекордсмена Сергея Проневича.

Об этом страшном известии сообщила Лана Ветрова.

"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли через неделю после исчезновения. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", - рассказала Лана.

Чем был известен Сергей Проневич

В Национальный Реестр Рекордов в 2019 году украинец был внесен за его непревзойденный рекорд – в полном военном снаряжении Сергей пробежал марафонскую дистанцию ​​за 4 часа 36 минут.

"Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом…Пытки людей считаются преступлением даже во время войны. И я верю, что придет время и каждый из этих преступников ответит за смерть Сергея – перед судом, перед украинцами и перед Богом", - добавила Ветрова.

Прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – это пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко, а через неделю уничтожили мать и братика.

Также мы писали, что в Чернигове от артобстрела погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса.

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