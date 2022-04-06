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Російські загарбники перетворили Бородянку на руїни: як зараз виглядає містечко

Як зараз виглядає Бородянка(колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маленьке містечко Бородянка на Київщині звільнено ЗСУ. Але, на жаль, російські військові зробили з ним те ж саме, як і з іншими містами, куди вони увірвалися.

У мережі показали руїни населеного пункту, ви самі можете це побачити на опублікованих фото і відео.

Зараз в'їзд в місто закритий. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.

В даний час в селищі працюють рятувальники і правоохоронці. Проводиться зачистка і розмінування населеного пункту. Завтра туди заїдуть ще працівники ДСНС на посилення.

Так зараз виглядає Бородянка (фото: Telegram / Буча, Ірпінь,Гостомель)

"Бородянка - ще один символ жорстоких злочинів рашистів проти українців, проти жителів Київщини. Селище перетворилося на руїни - знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Але найстрашніше - сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців", - написала голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

Бородянка після окупантів (Олексій Кулеба/Telegram)

Як ми раніше писали, у Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки і повідомили, що міста практично немає.

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Буча