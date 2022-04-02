Російські солдати шлють додому баули з награбованим в Україні (відео)

Так, окупанти повертаються в Білорусь і звідти намагаються відправити в РФ награбоване в Україні.

Їх помітили у відділення hосійської служби доставки СДЕК в Мозирі.

"Зараз окупанти знаходяться у відділенні Російської служби експрес-доставки СДЕК в Мозирі і оформляють доставку речей. У Хойниках солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок – мобільних телефонів, інших речей", - сказано в повідомленні.

Відкриті ринки для продажу награбованого

Як повідомляє ГУР МО України, в білоруському місті Наровля загарбники влаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

В асортименті мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, твори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто все, що росіяни отримали шляхом мародерства і грабежу мирного населення в Україні.

Також орки намагаються обміняти викрадену валюту - долари і євро. Але через внутрішні обмеження по обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції і пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Відзначається, що в місті Мозир скупчуються російські військові КамАЗи, з яких солдати вивантажують пакети з речами, здобутими шляхом мародерства.