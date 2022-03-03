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Російські окупанти по всій України взламують сайт ОТГ та громад: публікують фейк про капітуляцію

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 18:18
Російські окупанти по всій України взламують сайт ОТГ та громад: публікують фейк про капітуляцію Російські окупанти зламали сайти (t.me/volynskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні сьогодні масово атакують та зламують офіційні сайти громад та інших органів влади. Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та райдержадміністрацій, громад Вінницької області та Мостиської та Жидачівської громад. На них вони поширили фейк про "капітуляцію України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.

"Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх не реагувати та не розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення", - повідомив голова Волинської ОДА.

Така ж кібератака була здійснена і на сайти райдержадміністрацій та громад Вінницької області та сайти Мостиської та Жидачівської громад.

Російські окупанти по всій України взламують сайт ОТГ та громад: публікують фейк про капітуляцію

Російські окупанти зламали сайти (t.me/volynskaODA)

Раніше ми повідомляли, що Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ.

Також ми писали, що окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради.

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