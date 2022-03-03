Російські окупанти по всій України взламують сайт ОТГ та громад: публікують фейк про капітуляцію

В Україні сьогодні масово атакують та зламують офіційні сайти громад та інших органів влади. Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та райдержадміністрацій, громад Вінницької області та Мостиської та Жидачівської громад. На них вони поширили фейк про "капітуляцію України".

Про це повідомляє РБК-Україна.