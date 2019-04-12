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Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок

STYLERПерсони    12.04.2019 - 11:56
Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок
Успенську засудили за поцілунок з дочкою (колаж РБК-Україна)

Успенську засудили за пристрасний поцілунок зі своєю дочкою

Любов Успенська опублікувала фото поцілунку з дочкою. Пристрасний знімок російська співачка показала у своєму Instagram.

"І знову три щасливих дні було у мене з Танею", - написала артистка.

Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок

Любов Успенська цілує доньку в губи (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)

Користувачі соціальних бурхливо відреагували на такий жест Успенської. Багатьох цей знімок обурив. На думку більшості, це "ганьба" і "дивитись гидко".

  • Обожнюю Любоньку. Але не можу зрозуміти, як можна в губи з донькою цілуватися...
  • Пару років тому була адекватна дівчина, а потім щось сталося і все. Стала дуже дивною.
  • Навіщо таке фото виставляти? Ну тримайте у себе в телефоні... Ну навіщо на загальний огляд, ну навіщо? Які ви чекаєте коменти? З кожним фото думка про вас не піднімається, а падає чомусь... І ви самі в цьому винні, тому що саме ви відбираєте свої фото!
  • Відписуюся. Це що за поцілунок з дочкою?!
  • Як неприємно дивитися, навіщо виставляти таке фото?..
  • Обидві божевільні, прости господи...
  • Фу! Навіщо так в губи? Дивні у вас схильності.

Зазначимо, що дочка Успенської - Тетяна Плаксіна - народилася в 1989 році. Вона захоплюється живописом, працює викладачем в школі йоги. Також варто додати, що це вже не перший її поцілунок з зірковою 65-річною матір'ю. Кілька років тому співачка вже публікувала подібне фото з підписом: "Зв'язок між матір'ю та донькою настільки сильний. Всі, у кого є діти, мене однозначно зрозуміють".

Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок

Любов Успенська цілує доньку в губи (фото: instagram.com/uspenskayalubov_official)

До речі, Успенська не єдина зірка, яка нарвалася на критику через поцілунки з дочкою. Наприклад, раніше порцію жовчі отримала дружина Девіда Бекхема Вікторія, яка привітала дочку Харпер поцілунком в губи. Зірці також порекомендували уникати таких пристрасних проявів любові.

Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок

Вікторія Бекхем цілує доньку в губи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Після цього, правда, вже сам екс-футболіст виклав подібне фото з дочкою.

Російська співачка пристрасно поцілувала дочку в губи: мережа злетіла з котушок

Девід Бекхем цілує доньку в губи (фото: instagram.com/davidbeckham)

Додамо, що психологи не бачать у таких поцілунках нічого незвичайного, але попереджають, що якщо родичі надають особливого значення такому поцілунку, то потрібно бути готовим до того, що дитина стане висловлювати свою прихильність тільки так.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.

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