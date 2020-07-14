Російська співачка після Криму зібралася в Київ і Одесу: рік тому вже давала концерти

Відома російська співачка Zivert (Юлія Зіверт) зібралася на гастролі в Україну. 29-річна поп-зірка анонсувала концерти в Одесі на 24 липня і в Києві на 4 серпня.

Раніше Zivert виступала в окупованому Криму у 2018 році, але це не заважає її планам заробляти з концертами в столиці і "південній пальмірі". Цікаво, що на запитання організаторів виступу в Києві, що думає про це СБУ, відповіли, мовляв минулого року вона вже була у нас з концертом.

Вартість квитків в Одесі на сайті concert.ua починається від 1000 гривень. У Києві Zivert збирається виступити у пляжному клубі (2200 грн за квиток).

Організатори концерту в Києві продовжують продавати квитки, а коментарі з приводу Криму та СБУ видаляють.

Zivert зібралася в Київ з концертом (скрін: Крим. Реалії)

Афіша про виступ співачки в Ялті досі висить на сторінці готелю Yalta Інтурист, куди вона їздила з концертом влітку 2018-го. Зірка також встигла дати концерт у клубі "Чайка" в Сімферополі.

Афіша концерту Zivert в Криму у 2018 році (фото: facebook.com)

Раніше ми писали, що Олександр Сєров їде в Київ, хоча був у Криму.

Також повідомлялося, що в США не пустили музиканта, який підтримав анексію Криму.