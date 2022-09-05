Росіянка влаштувала п'яний дебош у літаку: її зв'язували скотчем (відео)

Неадекватна росіянка, пасажирка рейсу на Анталью, влаштувала п'яний дебош на борту літака. Втихомирити її намагалися прив'язуванням скотчем.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На кадрах жінка нецензурно висловлювалася на адресу інших пасажирів. При цьому їй складно було зв'язати і два слова. Щоб залагодити ситуацію, до неї підійшла бортпровідниця, але мадам почала розмахувати руками.

Росіянка пручалася спробам бортпровідників посадити її в крісло, хапала стюардесу за руки.

Пізніше до співробітниць авіаліній приєдналися пасажири, які тримали пасажирку за руки-ноги, відмотували скотч і пов'язували...

За даними очевидців, порушницю порядку тричі безрезультатно намагалися зв'язати скотчем.

Відомо, що після прильоту в Анталью дебоширку затримала турецька поліція.