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Россиянка устроила пьяный дебош в самолете: ее связывали скотчем (видео)

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Понедельник 05 сентября 2022 15:57
Россиянка устроила пьяный дебош в самолете: ее связывали скотчем (видео) Туристка из России устроила пьяный дебош в самолете (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Неадекватная россиянка, пассажирка рейса на Анталью, устроила пьяный дебош на борту самолета. Утихомирить ее пытались привязыванием скотчем.

Об этом сообщают российские СМИ.

На кадрах женщина нецензурно выражалась в адрес других пассажиров. При этом ей сложно было связать и два слова. Чтобы уладить ситуацию, к ней подошла бортпроводница, но мадам начала размахивать руками.

Россиянка устроила пьяный дебош в самолете: ее связывали скотчем (видео)

Россиянка сопротивлялась попыткам бортпроводников усадить ее в кресло, хватала стюардессу за руки.

Позже к сотрудницам авиалиний присоединились пассажиры, которые держали пассажирку за руки-ноги, отматывали скотч и связывали...

По данным очевидцев, нарушительницу порядка трижды безрезультатно пытались связать скотчем.

Известно, что по прилете в Анталью дебоширку задержала турецкая полиция.

Ранее сообщалось, что в Варшаве хулиганы напали на украинцев и белорусов с ксенофобскими оскорблениями.

Также мы писали, что в Латвии россияне устроили истерику на сносе советского памятника.

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