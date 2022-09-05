Россиянка устроила пьяный дебош в самолете: ее связывали скотчем (видео)

Неадекватная россиянка, пассажирка рейса на Анталью, устроила пьяный дебош на борту самолета. Утихомирить ее пытались привязыванием скотчем.

Об этом сообщают российские СМИ.

На кадрах женщина нецензурно выражалась в адрес других пассажиров. При этом ей сложно было связать и два слова. Чтобы уладить ситуацию, к ней подошла бортпроводница, но мадам начала размахивать руками.

Россиянка сопротивлялась попыткам бортпроводников усадить ее в кресло, хватала стюардессу за руки.

Позже к сотрудницам авиалиний присоединились пассажиры, которые держали пассажирку за руки-ноги, отматывали скотч и связывали...

По данным очевидцев, нарушительницу порядка трижды безрезультатно пытались связать скотчем.

Известно, что по прилете в Анталью дебоширку задержала турецкая полиция.