Россиянка устроила пьяный дебош в самолете: ее связывали скотчем (видео)
Неадекватная россиянка, пассажирка рейса на Анталью, устроила пьяный дебош на борту самолета. Утихомирить ее пытались привязыванием скотчем.
Об этом сообщают российские СМИ.
На кадрах женщина нецензурно выражалась в адрес других пассажиров. При этом ей сложно было связать и два слова. Чтобы уладить ситуацию, к ней подошла бортпроводница, но мадам начала размахивать руками.
Россиянка сопротивлялась попыткам бортпроводников усадить ее в кресло, хватала стюардессу за руки.
Позже к сотрудницам авиалиний присоединились пассажиры, которые держали пассажирку за руки-ноги, отматывали скотч и связывали...
По данным очевидцев, нарушительницу порядка трижды безрезультатно пытались связать скотчем.
Известно, что по прилете в Анталью дебоширку задержала турецкая полиция.
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