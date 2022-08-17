Росіянина не пустили з України в Румунію і поставили в паспорті печатку про "воєнний корабль" (відео)

"Повернули мене назад, в Румунію не пустили. Прикордонники печатку ось поставили. Їду знову до Києва, навіть не знаю радіти чи сумувати. Обидва результати мені не подобалися. І залишатися важко далі і їхати не хотілося", - йдеться в публікації.

Відповідаючи на повідомлення від користувачів мережі, які засумнівалися в правдивості такої історії, чоловік опублікував відео і фото своїх документів з цією самою печаткою.

Як видно на кадрах, паспорт Заботін стала прикрашати червона печатка з таким текстом: "рускій воєнний корабль - іди нах*й!"

Отак тепер виглядає паспорт росіянина (фото: facebook.com/izabotin)

"Пишуть, що фейк. КПП "Порубне". 15 серпня, приблизно з 18.00 до 22.00 проходив. Перезалив, закрив номер документа. Ще й анулювали, що був виїзд, хоча виїхав і потім назад заїхав", - розповідає він.

Відео: росіянину на кордоні в паспорт поставили печатку про російський воєнний корабель

На українсько-румунському кордоні у росіянина виникли проблеми з виїздом (фото: facebook.com/izabotin)

Також Заботін порівнював свою ситуацію на кордоні з відомим фільмом режисера Стівена Спілберга "термінал", і пояснював, що не хотів виїжджати з України, але женуть його з країни нові закони, а сам об готовий після перемоги - "коли все закінчиться і почнуться процеси по типу "нюрнберзьких" - свідчити про військову агресію РФ проти України, що "причин починати так звану "спецоперацію" не було, так як немає і не було тут ні наzzизма ні фаш///ізма. За 7 років проживання не стикався з проблемами через те, що я росіянин"