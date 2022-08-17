Росіянина не пустили з України в Румунію і поставили в паспорті печатку про "воєнний корабль" (відео)

З України не пустили до Румунії громадянина РФ, який легально проживав у Києві 7 років, і зараз намагався виїхати. Прикордонники також поставили в паспорті чоловіка печатку зі словами про "російський військовий корабель" і вказівкою щодо відповідного напрямку.
Про це розповів сам мандрівник, що не відбувся, росіянин Ігор Заботін на сторінці в Facebook.
"Повернули мене назад, в Румунію не пустили. Прикордонники печатку ось поставили. Їду знову до Києва, навіть не знаю радіти чи сумувати. Обидва результати мені не подобалися. І залишатися важко далі і їхати не хотілося", - йдеться в публікації.
Відповідаючи на повідомлення від користувачів мережі, які засумнівалися в правдивості такої історії, чоловік опублікував відео і фото своїх документів з цією самою печаткою.
Як видно на кадрах, паспорт Заботін стала прикрашати червона печатка з таким текстом: "рускій воєнний корабль - іди нах*й!"
Отак тепер виглядає паспорт росіянина (фото: facebook.com/izabotin)
"Пишуть, що фейк. КПП "Порубне". 15 серпня, приблизно з 18.00 до 22.00 проходив. Перезалив, закрив номер документа. Ще й анулювали, що був виїзд, хоча виїхав і потім назад заїхав", - розповідає він.
Відео: росіянину на кордоні в паспорт поставили печатку про російський воєнний корабель
На українсько-румунському кордоні у росіянина виникли проблеми з виїздом (фото: facebook.com/izabotin)
Також Заботін порівнював свою ситуацію на кордоні з відомим фільмом режисера Стівена Спілберга "термінал", і пояснював, що не хотів виїжджати з України, але женуть його з країни нові закони, а сам об готовий після перемоги - "коли все закінчиться і почнуться процеси по типу "нюрнберзьких" - свідчити про військову агресію РФ проти України, що "причин починати так звану "спецоперацію" не було, так як немає і не було тут ні наzzизма ні фаш///ізма. За 7 років проживання не стикався з проблемами через те, що я росіянин"
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про візові санкції та допустив "гуманітарні" винятки для російської опозиції.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.