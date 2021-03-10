Росіянин обматюкав 8-річного українця, якому програв у шахи: образився на мат пішаком

Росіянин грубо облаяв українського 8-річного хлопчика, якому програв у шахи в інтернеті. Партія закінчилася дивовижним матом пішаком, коли на віртуальній дошці ресурсу Lichess у дорослого гравця не залишилося жодної фігури, крім короля.

"Будь-який бразилець, індієць, американець здалися б після програшу тури, але тут ні. Воно продовжувало борсатися. І малюк вирішив поставити йому мат пішаком, просто, щоб показати йому його рівень. І воно почало сваритися", - написав чоловік.

Також Віктор опублікував скріни як листування гравців в чаті, так і самої фінальної розв'язки партії.

У хлопчика, який грав білими, залишалися дві тури (одна з них - ще в позиції після рокіровки), кінь і сім пішаків. Суперник українця втратив усе, а його чорний король виявився затиснутий фігурами дитини на "B8".

8-річний українець поставив мат пішаком дорослому супернику з Росії, який не бажав визнати поразку (фото: facebook.com/v.n.puzanov)

Можна припустити, що росіянин наполегливо продовжував партію, плекаючи надію на пат, але мотив його виявився не таким стратегічним. Чоловік аргументував небажання визнати поразку фразою в чаті - мовляв, "росіяни не здаються". Також він почав хамити 8-річній дитині та ображати за національною ознакою.

Хлопчик вирішив дати урок дорослому супернику-грубіяну, і поставив йому мат пішаком. Зазначимо також, що під час листування українець попереджав гравця, що поскаржиться адміністраторам шахового ресурсу на лайку, щоб того забанили.

"Вони таки безнадійні. Я не знаю, що з ними робити. Ця імперська с*ань буде нам с*ати завжди, і нашим дітям і нашим онукам. Мат пішаком малюк йому таки поставив. p.s. На лайки поскаржився, я його навчив. p.s.1 Довелося пояснювати, що таке "х**ол", хоча він інстинктивно зрозумів, що його намагалися зачепити. p.s.2 За помилки в правописі насварив. p.s.3 Шкода, мене не було поруч, підказав би написати, що ще як здаються, верещать як свині, лише б залишитися в живих", - зазначив батько маленького шахіста.

Росіянин нецензурно лаявся на 8-річного українця, який обіграв його у шахи (скрін листування / facebook.com/v.n.puzanov)

Користувачі мережі активно обговорюють таку красномовну демонстрацію неспортивної поведінки чоловіка, якого дитина, не піддавшись на провокації, "ввічливо" провчила та поставила на місце.