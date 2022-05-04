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Росіяни взяли в полон бабака-віщуна Тимка

Бабак Тимко опинився в російській окупації (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Бабаки, які жили на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади, опинилися під російською окупацією. У їх числі і відомий "народний метеоролог" Тимко.

Про це повідомив "Суспільному" завідувач лабораторії екології Харківського національного університету ім. Каразіна Володимир Грубник.

"Бабаки наші зараз в окупації всі. Нестерівка з першого дня війни там у нас вийшла повна окупація", - повідомив Грубник.

За його словами, востаннє отримував інформацію про стан тварин минулого тижня.

З'ясувалося, що всі тварини живі, їх як можуть, забезпечують їжею.

Відомий бабак Тимко також опинився в полоні російських військових. З ним ще знаходяться від 36 до 38 звірків.

Тимко неодноразово давав свій прогноз на весну (скріншот)

"Там є певні проблеми. Багато людей виїхали й кинули своїх собак. Собаки зібралися в зграї й поводяться крутіше, ніж вовки. Минулого тижня дивом відбили бабаків, що живуть в клітках, від собак, що зібралися в зграю. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще дві собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і зжерти його", - розповів Грубник.

Тварини просто не виживуть в полі, тому їх не випускають з клітин.

"Випуск бабака з клітки на свободу - це складний процес. У нас зараз, незважаючи на те, що бабак - це червонокнижний вид, у нас катастрофічно в Україні зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах, ділянок, де вони можуть жити", - повідомив Грубник.

Нагадаємо, що бабак Тимко III змінив два роки тому на посаді свого попередника і батька – Тимку II, який передбачав погоду протягом 7 років, після чого відправився на пенсію.

Як ми раніше писали, правила вивезення тварин закордон з України змінилися.

Також ми повідомляли, що українець з Маріуполя пройшов під обстрілами 5 діб з собакою на руках.

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