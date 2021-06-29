Росіяни похвалилися унікальним досягненням українського футболіста

"У цей день 27 років тому Олег Саленко забив 5 м'ячів Камеруну, тим самим оформивши єдиний в історії чемпіонатів світу пента-трик. Як це було", - йдеться в повідомленні.

Олег Саленко встановив рекорд на Чемпіонаті світу 1994 (фото: instagram.com/teamrussia)

Після гри Саленко зізнався, що дізнався про рекорд за 10 хвилин до кінця матчу, коли про це повідомив диктор на стадіоні.

Перед грою з Камеруном Саленко також забив збірній Швеції. У підсумку він став найкращим бомбардиром на Чемпіонаті світу 1994, поділивши "золоту бутсу" з болгарином Христо Стоїчковим.

Біографія Олега Саленка

Спортсмен народився в Ленінграді (Санкт-Петербурзі) 25 жовтня 1969 року.

Виступи за клуби

Ленінградський "Зеніт" з 1987 по 1988 роки.

Київське "Динамо" з 1989 по 1992.

Іспанський "Логроньєс" з 1993 по 1994.

Іспанська "Валенсія" з 1994 по 1995,

Шотландські "Рейнджерс" 1995.

Турецький "Істанбулспор" з 1996 по 1997.

У чемпіонатах СРСР футболіст провів 111 матчів, забивши 28 голів. У єврокубках - 20 матчів, 5 голів. У збірної Росії - 8 матчів, 6 голів.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Саленко заявив, що на все життя запам'ятав, як тренувався з Валерієм Лобановським сам на сам. Також у нього була образа на тренера через те, що його не взяли на Чемпіонат світу в 1990 році.

Саленко також увійшов в історію як перший головний тренер збірної України з пляжного футболу.

Зараз Саленко живе в Києві і займається бізнесом - у нього кілька оздоровчих комплексів, що включають сауну і масажні кабінети. Крім того, є земельні ділянки в елітному передмісті і квартири в столиці.

Молодший його син Роман займається футболом в молодіжній школі київського "Динамо". Батько намагається по-чоловічому впливати на нього, хоча з його матір'ю не живе.