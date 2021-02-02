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Росіяни платять величезні гроші за іноземне громадянство: не хочуть жити в РФ

Автор: Володимир Костирін

Росіяни заради отримання іноземного громадянства кинулися скуповувати об'єкти нерухомості в країнах ЄС. Експерти фіксують зростання попиту на житло за кордоном на 30%, а прогнози вказують, що така зацікавленість громадян РФ у 2021-му тільки збільшуватиметься.

Про це пише lenta.ru з посиланням на матеріали компанії Barnes Moscow.

На думку фахівців, в цей час на нерухомість заради отримання посвідки на проживання (ПНП) та закордонних паспортів сформувався серйозний відкладений попит через пандемії коронавірусу.

Зазначається, що найбільш популярними країнами для оформлення ПНП стали Португалія та Греція. Нагадаємо, що ці держави входять до Євросоюзу та є членами НАТО. Обсяг інвестицій для отримання офіційного статусу в цих країнах варіюється від 250 тисяч до 1 мільйона євро.

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Також ріелтори відзначають інтерес росіян до Швейцарії, однак отримання ПНП тут не пов'язане безпосередньо з купівлею житла.

Для отримання іноземного громадянства найбільш привабливими визнали країни Карибського басейну (від 150 до 500 тисяч доларів за паспорт).

Часто громадяни РФ, щоб отримати посвідку на проживання в іншій державі, купують лоти, які можуть бути використані як для власного проживання, так і для здачі в оренду. У деяких випадках купують і житло, і комерційний об'єкт - щоб доходи від останнього покривали витрати на утримання будинку або квартири.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2020 року Міграційна служба назвала число росіян, які отримали статус біженця в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно експерт шокувала заявою про населення України в 2050 році та розповіла про сумну статистику.

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