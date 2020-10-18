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Названа кількість росіян, які отримали статус біженця в Україні

Україна , Неділя 18 жовтня 2020 11:29
Названа кількість росіян, які отримали статус біженця в Україні
Фото: черга біля будівлі Міграційної служби (dmsu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У перші дев'ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Російської Федерації. Торік таких було менше.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Радіо Свобода".

Міграційна служба також визнала ще 20 росіян таким, що потребують додаткового захисту. При цьому протягом 2019 року Міграційна служба визнала біженцями 9 росіян, ще 19 - особами, які потребують додаткового захисту.

Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1276 біженців і 878 осіб, які потребують додаткового захисту. Основними країнами походження шукачів захисту в Україні стали Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Індонезія, Ємен, Гвінея, Єгипет і Кот-д'Івуар.

Відповідно до законодавства України, біженець - це особа, яка не є громадянином України та внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань знаходиться поза межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань

Також РБК-Україна писало, що Україна з 28 вересня дозволила в'їзд на територію країни для іноземців.

При цьому пропуск дозволено лише в разі наявності поліса страхування, який покриває лікування коронавірусу і витрати на обсервацію, і діє на весь термін перебування в Україні.

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