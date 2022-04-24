Росіяни хизуються вкраденими в Україні елітними авто: "зятек пригнал красавца трофейного"

В Росії переймаються тим, як зареєструвати в Росії вкрадену в Україні автомобільну техніку. Мародери не соромлячись, запитують про це в соціальних мережах, та ще й фото викладають.

Про це говориться в Telegram Borodatayaba.

Один з мешканців Твері, що назвався Антоном, (насправді Юрій Звєрєв) звернувся до членів місцевої групи ВКонтакте за допомогою "зареєструвати" позашляховик BMW в Росії.

"Мне на днях зятек мой - военный пригнал вот такого красавца "трофейного". Сами знаете откуда. Разумеется без укроп*ких номеров и документов - потому назрел вопрос регистрации машинки в России", - говориться в публікації.

"Антон" просить допомогти "порішати" питання на місці.

Автор поста також додав, що таке можна робити в Білорусі, під час прогону авто через країну.

На фото розкішне авто, яке спаскудили чи то скотчем, чи то фарбою с буквами V на капоті, радіаторній решітці і задньому склі.