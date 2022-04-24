ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни хизуються вкраденими в Україні елітними авто: "зятек пригнал красавца трофейного"

Новость на русском →
Росія, Неділя 24 квітня 2022 17:27
Росіяни хизуються вкраденими в Україні елітними авто: "зятек пригнал красавца трофейного" Колаж РБК-Україна: Росіяни хваляться вкраденими в Україні авто
Автор: Світлана Мащенко

В Росії переймаються тим, як зареєструвати в Росії вкрадену в Україні автомобільну техніку. Мародери не соромлячись, запитують про це в соціальних мережах, та ще й фото викладають.

Про це говориться в Telegram Borodatayaba.

Один з мешканців Твері, що назвався Антоном, (насправді Юрій Звєрєв) звернувся до членів місцевої групи ВКонтакте за допомогою "зареєструвати" позашляховик BMW в Росії.

"Мне на днях зятек мой - военный пригнал вот такого красавца "трофейного". Сами знаете откуда. Разумеется без укроп*ких номеров и документов - потому назрел вопрос регистрации машинки в России", - говориться в публікації.

"Антон" просить допомогти "порішати" питання на місці.

Автор поста також додав, що таке можна робити в Білорусі, під час прогону авто через країну.

На фото розкішне авто, яке спаскудили чи то скотчем, чи то фарбою с буквами V на капоті, радіаторній решітці і задньому склі.

Росіяни хизуються вкраденими в Україні елітними авто: &quot;зятек пригнал красавца трофейного&quot;

Раніше ми писали, що окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто Війна Росії проти України
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ