Росія знищує кримський народ: тележурналіст шокував одкровенням

Олег Панюта поділився переживаннями про долю Криму (фото: structure.mil.ru )

Журналіст Олег Панюта розповів, як Росія вбиває активістів у Криму

Російські окупанти продовжують знущатися і вбивати активістів у Криму. Переживаннями про долю анексованого півострова поділився відомий тележурналіст-кримчанин Олег Панюта, у якого в Криму до цих пір залишаються батьки.

"Я знаю дуже багатьох кримчан, журналістів, які знаходяться тут, які дуже багато роблять, хоча б тим, що постійно пишуть про це, постійно розповідають, нагадують. У мене в фейсбучних стрічках є знайомі дівчата, які постійно там, на процесах кримськотатарських активістів, які не дають забути нам про те, що там Росія знущається, знищує кримський народ до сьогоднішнього дня", - зазначив Панюта в ефірі програми "насправді: Крим" на телеканалі "ДІМ".

За словами ведучого, не дивлячись на те, що пройшли десятиліття з часів "червоного терору", агресор-правонаступник СРСР діє тими ж старими середньовічними методами.

"Вони знищують неугодних. Вони знищують тих людей, які вважають по-іншому, які мислять по-іншому. І коли ми це розуміємо, коли про це отримуємо інформацію, всередині все це, природно, колупає. І звичайно, це зайвий привід, щоб сказати щось і щось зробити. Не сидіти хоча б, склавши руки", - розповів Олег.

Олег Панюта висловився про звірства росіян у Криму

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