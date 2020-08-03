Россия уничтожает крымский народ: тележурналист шокировал откровением

Олег Панюта поделился переживаниями о судьбе Крыма (фото: structure.mil.ru )

Журналист Олег Панюта рассказал, как Россия убивает активистов в Крыму

Российские оккупанты продолжают издеваться и убивать активистов в Крыму. Переживаниями о судьбе аннексированного полуострова поделился известный тележурналист-крымчанин Олег Панюта, у которого в Крыму до сих пор остаются родители.

"Я знаю очень многих крымчан, журналистов, которые находятся здесь, которые очень много делают, хотя бы тем, что постоянно пишут об этом, постоянно рассказывают, напоминают. У меня в фейсбучных лентах есть знакомые девчонки, которые постоянно там, на процессах крымско-татарских активистов, которые не дают забыть нам о том, что там Россия издевается, уничтожает крымский народ до сегодняшнего дня", - отметил Панюта в эфире в программы "На самом деле: Крым" на телеканале "ДОМ".

По словам ведущего, не смотря на то, что прошли десятилетия со времен "красного террора", агрессор-правопреемник СССР действует теми же старыми средневековыми методами.

"Они уничтожают неугодных. Они уничтожают тех людей, которые считают по-другому, которые мыслят по-другому. И когда мы это понимаем, когда об этом получаем информацию, внутри все это, естественно, ковыряет. И конечно, это лишний повод, чтобы сказать что-то и что-то сделать. Не сидеть хотя бы, сложа руки", - рассказал Олег.

Олег Панюта высказался про зверства россиян в Крыму

Как мы ранее сообщали, Виктор Медведчук, кум Владимира Путина и депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отправился с женой Оксаной Марченко в оккупированный Крым.