Росія тріщить по швах: в Калмикії тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України

Жителі Калмикії підтримують Україну в боротьбі проти російських окупантів
У місті Еліста - столиці республіки Калмикія - тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України. Вони протестують проти того, що російська влада призначила на посаду голови адміністрації міста Дмитра Трапезникова, відомого тим, що він був ватажком "ДНР" і вбивав українців на Донбасі.
Калмикії тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України (фото: kavkaz-uzel.eu)
За інформацією ЗМІ, на протест 17 листопада вийшло більше двох тисяч осіб. При цьому, за словами організатора акції Бадми Бюрчиєва, російська поліція до останнього не дозволяла розгортати транспаранти. І це незважаючи на те, що мітинг був узгоджений з місцевою владою.
Протестувальники називають Трапезникова людиною "з брудною репутацією" і вимагають повернути прямі вибори глави міста. А ось ставленик Володимира Путіна Бату Хасиков, який і призначив на цю посаду екс-ватажка "ДНР", вважає бойовика відмінним "антикризовим менеджером" з "колосальним досвідом відновлення Донбасу".
Додамо, що в мережі з'явилося звернення одного з мешканців Калмикії, який прийшов на мітинг з прапором України.
"Хочу нагадати своїм землякам, що наші кольори прапорів незалежної України і Калмикії збігаються, як збігаються наші прагнення зберегти свою культуру і свою мову. Еліста - не звалище. Тут терористам не місце", - каже чоловік, якого в мережі вже називають "елістинським калмико-бандерівцем".
Еліста не смітник! Терористам тут не місце
Відео зі зверненням протестувальника "підірвало" мережу. У коментарях користувачі з різних країн пишуть, що калмикам "досить терпіти московський бєспрєдєл". Також деякі юзери відзначають, що протестні настрої "переважають у багатьох регіонах РФ" і "Росія тріщить по швах".
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Нагадаємо, що нещодавно 20-річний солдат з Татарстану розстріляв російських товаришів по службі, які над ним знущалися.