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Росія планує погрожувати вбивством сім'ям бійців ЗСУ - розвідка США

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Субота 26 лютого 2022 06:55
Росія планує погрожувати вбивством сім'ям бійців ЗСУ - розвідка США Фото: російські військові у окупованому Криму (structure.mil.ru)
Автор: Володимир Костирін

Росія розгорнула кампанію з дезінформації з фейками про капітуляцію військ ЗСУ, намагаючись посіяти страх серед українських захисників. За даними американської розвідки, тепер окупанти планують застосувати іншу тактику.

Про це пише видання TIME.

Інформаційні атаки Росії націлені на українських солдатів, щоб "відбити у них бажання і змусити їх здатися за допомогою дезінформації", оскільки зустріли потужну відсіч від ЗСУ на всіх фронтах.

Як розповів журналістам офіційний представник США, дані розвідки вказують на те, що "Росія планує погрожувати вбивством членам сім'ї українських солдатів, якщо вони не здадуться".

У публікації зазначається, що Росія давно використовує цей тип гібридної війни для заподіяння психологічної шкоди, і зараз застосувала знайомий сценарій, щоб посіяти замішання і сумніви за кілька днів до вторгнення.

До них відносяться дезінформаційні кампанії, спрямовані на розпалювання паніки: в одному випадку українці отримали на свої телефони текстові повідомлення, що попереджають їх про те, що банкомати перестали працювати й інші неправдиві повідомлення, які були швидко спростовані силами кіберполіції України.

Раніше українців закликали не сіяти паніку і не поширювати фейки, перевіряти інформацію і довіряти тільки офіційним державним джерелам.

Також ми публікували фото інструкції, як відрізнити українську техніку від російських окупантів.

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