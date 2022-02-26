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Россия планирует угрожать убийством семьям бойцов ВСУ - разведка США

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 06:55
Россия планирует угрожать убийством семьям бойцов ВСУ - разведка США Фото: российские военные в оккупированном Крыму (structure.mil.ru)
Автор: Владимир Костырин

Россия развернула кампанию по дезинформации с фейками о капитуляции войск ВСУ, пытаясь посеять страх среди украинских защитников. По данным американской разведки, теперь оккупанты планируют применить другую тактику.

Об этом пишет издание TIME.

Информационные атаки России нацелены на украинских солдат, чтобы "отбить у них охоту и заставить их сдаться с помощью дезинформации", поскольку встретили мощный отпор от ВСУ на всех фронтах.

Как рассказал журналистам официальный представитель США, данные разведки указывают на то, что "Россия планирует угрожать убийством членам семьи украинских солдат, если они не сдадутся".

В публикации отмечается, что Россия давно использует этот тип гибридной войны для нанесения психологического урона, и сейчас применила знакомый сценарий, чтобы посеять замешательство и сомнения за несколько дней до вторжения.

К ним относятся дезинформационные кампании, направленные на разжигание паники: в одном случае украинцы получили на свои телефоны текстовые сообщения, предупреждающие их о том, что банкоматы перестали работать и прочие ложные сообщения, которые были быстро опровергнуты силами киберполиции Украины.

Ранее украинцев призывали не сеять панику и не распространять фейки, проверять информацию и доверять только официальным государственным источникам.

Также мы публиковали фото инструкции, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

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