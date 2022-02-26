Россия планирует угрожать убийством семьям бойцов ВСУ - разведка США

Россия развернула кампанию по дезинформации с фейками о капитуляции войск ВСУ, пытаясь посеять страх среди украинских защитников. По данным американской разведки, теперь оккупанты планируют применить другую тактику.

Информационные атаки России нацелены на украинских солдат, чтобы "отбить у них охоту и заставить их сдаться с помощью дезинформации", поскольку встретили мощный отпор от ВСУ на всех фронтах.

Как рассказал журналистам официальный представитель США, данные разведки указывают на то, что "Россия планирует угрожать убийством членам семьи украинских солдат, если они не сдадутся".

В публикации отмечается, что Россия давно использует этот тип гибридной войны для нанесения психологического урона, и сейчас применила знакомый сценарий, чтобы посеять замешательство и сомнения за несколько дней до вторжения.

К ним относятся дезинформационные кампании, направленные на разжигание паники: в одном случае украинцы получили на свои телефоны текстовые сообщения, предупреждающие их о том, что банкоматы перестали работать и прочие ложные сообщения, которые были быстро опровергнуты силами киберполиции Украины.