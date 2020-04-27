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Росія випередила Китай по коронавірусу: що відомо про новий "рекорд"

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 11:35
Росія випередила Китай по коронавірусу: що відомо про новий "рекорд"
Коронавірус в Росії (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Росії побив черговий антирекорд

Коронавірус COVID-19 у Росії продовжує стрімко поширюватися. У понеділок, 27 квітня, РФ обігнала Китай за кількістю хворих. Що відомо про динаміку захворюваності та смертності в країні - в матеріалі Styler.

Так, згідно з даними ресурсу Worldometers.info кількість хворих у країні - 87147. За останню добу стало відомо про 6198 нових випадків (у Китаї 82830 хворих). Таким чином, на 27 квітня Росія посідає 9 місце за загальною кількістю інфікованих.

Зазначимо, що 1 квітня Росія була на 26 місці за кількістю хворих, але кожен день била новий "рекорд", підіймаючись на одну сходинку вище. 19 квітня РФ вийшла на 10 місце, а за тиждень вже на 9 місці з 87 тисячами хворих.

Попри таке стрімке поширення хвороби в Росії дуже низький рівень смертності - 794 людини, що поруч з Китаєм з 4633 смертей (країну свого часу звинуватили в приховуванні летальності) виглядає досить підозріло.

Росія випередила Китай по коронавірусу: що відомо про новий &quot;рекорд&quot;

Перша десятка країн по розповсюдженню коронавірусу (скрін: worldometers.info)

Епіцентром розповсюдження коронавірусу в Росії є Москва, на яку припадає більш ніж половина випадків (45351).

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що Росія і Білорусь розвиваються за сценарієм Італії та Іспанії, а от Україна пішла за сценарієм Польщі, де поширення COVID-19 вдалося вчасно взяти під контроль.

Раніше ми писали, що перша країна у світі оголосила про те, що вона повністю перемогла коронавірус.

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