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Россия перегнала Китай по коронавирусу: что известно о новом "рекорде"

STYLERКоронавирус    27.04.2020 - 11:35
Россия перегнала Китай по коронавирусу: что известно о новом "рекорде"
Коронавирус в России (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в России побил очередной антирекорд

Коронавирус COVID-19 в России продолжает стремительно распространяться. В понедельник, 27 апреля, РФ обогнала Китай по числу заболевших. Что известно о динамике заболеваемости и смертности в стране - в материале Styler.

Так, согласно данным ресурса Worldometers.info число заболевших в стране - 87147. За последние сутки стало известно о 6198 новых случаях (в Китае 82830 заболевших). Таким образом, на 27 апреля Россия занимает уже 9 место по общему числу инфицированных.

Отметим, что 1 апреля Россия была на 26 месте по числу заболевших, но каждый день била новый "рекорд", подымаясь на одну ступень выше. 19 апреля РФ вышла на 10 место, а спустя неделю уже на 9 месте с 87 тысячами заболевших.

Несмотря на такое стремительное распространение болезни в России очень низкий уровень смертности - 794 человека, что рядом с Китаем с 4633 смертей (страну в свое время уличили в сокрытии летальности) выглядит довольно подозрительно.

Россия перегнала Китай по коронавирусу: что известно о новом &quot;рекорде&quot;

Первая десятка стран по распространению коронавируса (скрин: worldometers.info)

Эпицентром распространения коронавируса в России является Москва, на которую приходится более половины случаев (45351).

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что Россия и Беларусь развиваются по сценарию Италии и Испании, а вот Украина пошла по сценарию Польши, где распространение COVID-19 удалось вовремя взять под контроль.

Ранее мы писали, что первая страна в мире объявила о том, что она полностью победила коронавирус.

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