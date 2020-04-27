Перша країна офіційно заявила про перемогу над COVID-19: як їм це вдалося

Коронавірус у світі перемогла перша країна (колаж РБК-Україна)

Коронавірус офіційно перемогла перша у світі країна

Коронавірус COVID-19 вдалося перемогти офіційно першій країні у світі. Таку гучну заяву зробила Мавританія, країна в Західній Африці на узбережжі Атлантичного океану. Завдяки яким заходам їм вдалося повністю позбутися вірусу - в матеріалі Styler.

Згідно з даними ресурсу місцевого ресурсу Le Calame з посиланням на МОЗ країни, протягом кількох днів не було виявлено жодного нового випадку. Всього, згідно з внутрішніми даними, в країні захворіло 17 людей, одна з них померла (Університет Джонса Хопкінса говорить про сім випадків).

Для того, щоб зупинити поширення коронавіруса, в країні з дня виявлення першого випадку (13 березня) були закриті кордони, заборонені збори людей, школи, ресторани й ринки припинили роботу. Крім того було оголошено нічну комендантську годину і заборонені міжміські перевезення.

При тому, що в країні офіційно більше немає коронавіруса, громадян закликають зберігати пильність, тести на COVID-19 проводитимуться і надалі, адже пандемія може повернутися в країну.

Зазначимо, що згідно з даними ресурсу Worldometers.info, який відстежує статистику поширення коронавіруса у світі, активних випадків COVID-19 більше немає в чотирьох країнах, крім Мавританії - це Гренландія, Сент-Люсія і Сен-Барт. Це все - острови, два з яких є адміністративними одиницями материкових держав.

Які країни світу перемогли коронавірус (скрін: worldometers.info)

Раніше ми писали, що вчені дали точну відповідь, чи зникне коронавірус влітку, коли зміняться параметри температури й вологості повітря.