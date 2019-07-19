Росія не нападала: відомий український боксер прокоментував війну на Донбасі

Олександр Гвоздик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає у напівважкій ваговій категорії і є чинним чемпіон світу за версією WBC розповів, що думає про війну на Донбасі. На його думку, війна завжди комусь вигідна і в чиїхось інтересах.

Спортсмен в подиві, чому росіяни стали ворогами для українців. Про це він заявив в інтерв'ю порталу Tribuna. Також він вважає, що Росія не нападала на Україну.

"Ось чому ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант. Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? Що це тому, що одні говорять по-російськи, інші – інші – по-українськи. Це ж нісенітниця. Може бути, я дурний. Але я в це не вірю", - шокував висловлюванням спортсмен.

Фото: Олександр Гвоздик (RingSide24)

На питання журналіста, хто ж винен у війні на Донбасі, Гвоздик відповів, що обидві сторони.

"Винні обидва. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю", - сказав Олександр.

32-річний уродженець Харкова згадав у розмові і ситуацію з окупованим Кримом.

"Чому в Криму немає війни? Адже Там не зробили жодного пострілу. Що, Крим не так важливий, як Донецьк чи Луганськ? Думаю, що як стратегічний об'єкт він важливіше. Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна – це ж прибуткова справа", - резюмував Гвоздик.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик народився в 1987 році в Харкові.Він захистив титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як раніше ми писали, посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як на території України.