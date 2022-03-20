У Росії закінчуються військові: набирають по оголошеннях і рахують підлітків у училищах (фото)

За офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, станом на ранок 24 день війни втрати російської армії склали 14 800 осіб. У Росії цифри особливо не змінюються і попри багато повідомлень в соціальних мережах, там говорять про цифру приблизно в 500 загиблих.

А ось в перехоплених даних є зовсім інші цифри. Станом на ранок 18 березня сумарні втрати особового складу склали понад 17 тисяч осіб (це ЗС РФ і представники всяких ПВК).

А вже кількість поранених порахувати зараз практично неможливо. Втім, як і кількість загиблих окупантів - у місцях активних бойових дій підрахунок вести особливо ніколи.

З військовими з інших країн у Росії теж не сильно якось склалося. Навіть білоруси не особливо хочуть брати участь. Тим більше, що інформація про відмовні рапорти починає звучати все частіше і голосніше.

Тому Росія вирішила "пошкребти по засіках" у себе на батьківщині. Міністр оборони РФ Шойгу зовсім недавно підписав указ "Про відбір військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до охоплення території України".

Простішою мовою - у наказі зазначено скласти звіт щодо очікуваного резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

Юнармія - це російська Дитячо-юнацька організація при Міністерстві оборони РФ. Там ведеться пропаганда і російську молодь з 8 років починають навчати воювати та ненавидіти.

Також з'явилися оголошення про набір на військову службу за контрактом або прикордонну службу за контрактом в Авіто (це аналог українського порталу OLX). Шукають в основному по віддалених від центру країни - на Сахаліні, в Татарстані, Уссурійську.

Пропонують від 40 до 50 тисяч рублів – це близько 10-13 тисяч гривень.

В Адигеї військові комісаріати навіть не приховують, куди та навіщо набирають людей – для несення комендантської служби на території України. Запрошують добровольців, без особливого обмеження за віком, і навіть з судимостями.

Оклади вище - від 3600 до 5000 доларів.

Ну і найкраще - комісаріати почали друкувати запрошення для укладення контракту та мобілізаційного резерву на квитанціях для оплати комунальних послуг. Зарплати просто вражають.