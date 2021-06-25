RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії "просто так" побили іноземця після матчу Євро 2020

Автор: Styler

У Петербурзі російський футбольний фанат побив шведського вболівальника. Це сталося ввечері, 23 червня, після матчу на Євро 2020 між збірною Швеції та Польщі. Варто відзначити, що Швеція здобула перемогу і це допомогло збірній України потрапити в плей-офф.

Деталі інциденту розповіли у виданні "Комсомольська правда".

Громадянин Швеції йшов по Петровському проспекту в Санкт-Петербурзі. 26-річний чоловік був один і просто йшов вулицею. Раптово на нього напав незнайомець, завдав кілька ударів і зник у невідомому напрямку.

Швидку допомогу іноземцю викликали очевидці і йому надали першу медичну допомогу. Пізніше з потерпілим поговорили співробітники поліції.

Як розповів житель міста Гетербург співробітникам поліції, до нього на вулиці підбіг невідомий чоловік 30-35 років на вигляд. Він кілька разів ударив шведа руками по обличчю, а після – втік. Зловмисник не намагався нічого викрасти в іноземця. А швед зізнався, що так і не зрозумів причину нападу.

Як додали в поліції, підозрюваного затримали дуже швидко і 24 червня вже з ним розмовляли в правоохоронних органах. Ним виявився 25-річний житель Петербурга. Відносно хлопця порушили кримінальну справу і футбольному фанату загрожує до трьох років в'язниці за "гостинність" стосовно іноземця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що посол Швеції потролив збірну України та отримав відповідь.

А також розповідали про те, що Боярський розніс російських футболістів і похвалив збірну України.

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020побиття