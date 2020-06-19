У Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактів

У Росії знайшли 57 унікальних артефактів, які в 1930-х зберігалися в Києво-Печерському музеї-заповіднику. У 1940-х скарби вилучили для зберігання в держохорону СРСР - нібито для надійності - після чого їх і слід прохолов.

На цікаву знахідку звернув увагу археолог Тимур Бобровський, про що він написав у Facebook. Учений показав фото колекції, яка зараз належить Державному історичному музею РФ в Москві

Більшість з них - церковні предмети, які в 1920-х реквізували з ризниць Софіївського та Успенського соборів Києва, перетворених в музеї з встановленням в Україні радянської влади.

Скарби вдалося виявити після того, як в мережі опублікували посилання на сайт музею, де викладено оцифровані експонати музею - всього заявлено понад 900 тисяч одиниць.

У Росії знайшли скарби з київської Лаври (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

До цього часу безцінні артефакти із золота, срібла і дорогоцінних каменів вважалися втраченими назавжди. Більше фото можна побачити за посиланням.

Як ми писали раніше, у Москві відкрили головну церкву ЗС Росії кольору хакі і з "мощами" Гітлера всередині. Похмуру і помпезну споруду вже встигли охрестити "храмом сатани".

Також ми повідомляли, що Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це "великою честю".