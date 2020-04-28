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У Росії закінчилися гроші на підтримку "ЛДНР": урок на майбутнє

STYLERЖиття    28.04.2020 - 12:14
У Росії закінчилися гроші на підтримку "ЛДНР": урок на майбутнє
У Росії скінчилися гроші на "допомогу" Донбасу (фото: УНІАН)

РФ не зможе більше підтримувати окупований Донбас

Росія не зможе більше фінансово підтримувати окупований Донбас, так як у країни-агресора на тлі нафтової кризи і епідемії коронавірусу (за кількістю жертв COVID-19 РФ вже перегнала Китай) кінчаються гроші на подібні проекти.

"Нарешті збулася мрія тих жителів Донбасу, які хотіли "як у Росії". Бойовики "ЛДНР" оголосили, що збираються провести "реорганізацію" вугільної галузі з урахуванням досвіду РФ. Про цей досвіді я пишу вже років 10: в Ростовській області (тобто в східному Донбасі) шахти були без жалості ліквідовані ще на початку 2000-х. Застарілі шахти Донбасу виявилися Росії не потрібні, і носитися з шахтарями (як це робили в Україні) там ніхто не став. Тепер же нарешті збувається мрія і наших "новоросів" - в ОРДЛО теж буде як в Росії. Правда, з однією істотною відмінністю. Якщо в такі міста, як Шахти і Новошахтинськ після ліквідації шахт все ж приходили якісь інвестиції і відкривалися нові підприємства, то в ОРДЛО ніяких інвестицій не буде. І замість закритих шахт нічого не відкриється. Наприклад, в Зоринську (під контролем "ЛНР") знищать єдину в цьому містечку шахту "Ніканор-Нова". Це перша шахта, яка була відкрита після проголошення незалежності (в 1998 році). Прокляті "фашисти" її побудували, але "народна республіка" тепер виправити цю помилку", - пише у своєму Facebook відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

Сьогодні, каже журналіст, працівники вищезгаданої шахти масово скаржаться в соціальних мережах, пишуть відкриті листи Пасічнику, закликають жителів Зоринська виходити на мітинги, але "всім на це плювати".

"У "народній республіці" у народу немає жодних прав. Гроші у Росії на утримання нею ж створеного смітника закінчилися, так що фінансувати роботу збиткових шахт вона більше не буде і доведеться жителям Зоринська змиритися зі своєю сумною долею. Ніяких інших підприємств, крім шахти, там немає, так що незабаром це містечко перетвориться в чергове селище-привид. Ось і закономірний підсумок приходу "руского міра" на Донбас. Давно вже писав, що так буде. Хороший урок на майбутнє всім любителям Росії", - резюмував Казанський.

Раніше в Європі розповіли, коли в Росії закінчаться всі гроші.

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