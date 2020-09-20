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У Росії випав "дощ" з мертвих ворон (фото)

Саратов, Неділя 20 вересня 2020 20:30
У Росії випав "дощ" з мертвих ворон (фото)
У Росії випав дощ з ворон (фото: pixabay.com/)
Автор: Світлана Мащенко

В одному з міст Росії сталася природна аномалія - на голову посипалися мертві ворони

У Росії сталася природна аномалія - у райцентрі Балаково Саратовської області випав "дощ" з мертвих ворон. Очевидці дивного явища діляться фото в соцмережах, а фахівці вже знайшли пояснення феномену.

Російськими ЗМІ повідомляється, що зграя ворон посипалася на проїжджу частину вулиці 30-річчя Перемоги. НП сталася 19 вересня.

Цікаво, що деякі місцеві жителі припустили, що виною всьому фейєрверки, які запускали в ресторані неподалік. Ще одна версія аномалії - електричні дроти.

У Росії випав &quot;дощ&quot; з мертвих ворон (фото)

В Саратовській області випав "дощ" з ворон (фото: Типовий Балаково)

А ось волонтери організації по захисту диких птахів кажуть, що причиною масового мору пернатих можуть бути хвороби. Можливо вони викликані недавньою обробкою полів хімікатами.

"Птахи дійсно в цьому році у величезній кількості хворіють і вмирають. Імунітет настільки поганий, що вони не виліковуються. Через електродроти не можуть померти птахи в такій кількості, тому що вони висять завжди, а птахи померли зараз, разово. Через забруднення, через АЕС теж не могли птахи разом померти", - кажуть зоозахисники. - Якщо недавно була обробка полів і асфальту всякою поганню, то птахи могли отруїтися і померти".

Раніше ми писали, що офіс у Харкові атакували сотні тварин, поки працівники були у відпустці.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі помітили парочку собак за кермом "Ланоса". В мережі опублікували смішні фото.

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