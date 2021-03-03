У Росії фанати Путіна поклали квіти на могилу гітлерівських солдатів (фото)

У Росії учасники орського відділення "Молодої гвардії Єдиної Росії" - громадської організації "партії влади" - поклали квіти на братську могилу угорських військовополонених, які воювали під час Другої світової війни на боці гітлерівської Німеччини.

Такий захід юні політики влаштували в селищі Мостобуд в Оренбурзькій області в рамках акції "Захисти пам'ять героїв" 23 лютого, коли в РФ святкують День захисника вітчизни.

Крім того, активісти МГЄР після цього принесли квіти до меморіальної дошки на будинку, де жив радянський військовий Анатолій Пузіков.

Після "молодогвардійці" відзвітували про виконану роботу в соцмережах, опублікувавши відповідне фотографії та текст про акцію (після скандалу ці публікації вже видалили, але скріни залишилися).

"В рамках акції "Захисти пам'ять героїв". 22 лютого Молода Гвардія спільно з Молодіжною Палатою і Російським Союзом Молоді вшанувала пам'ять військовополонених, похованих на кладовищі селища Мостобуд, і радянського військового - Анатолія Михайловича Пузікова. Давайте разом шанувати історію і пам'ятати, що "війна закінчена лише тоді, коли похований останній солдат"", - написали активісти МГЄР.

У Росії активісти "Молодої гвардії Єдиної Росії" поклали квіти на могилу гітлерівських солдатів (фото: скрін ural56.ru)

Пізніше Оренбурзьке керівництво МГЄР прокоментувало скандал - у заяві йдеться, що активісти були щиро впевнені, що угорські солдати були союзниками радянських військ.

Нагадаємо, що під час Другої світової війни прем'єр-міністр Пал Телекі в 1940 році підписав Троїстий пакт" (Берлінський пакт), що означав вступ країни у військовий союз з Італією, Японією та Німеччиною. На початку липня 1941 р. угорські війська вступили в бій з 12-ї радянською армією. Згодом угорці брали участь у багатьох битвах, в тому числі й Сталінградській, але здебільшого вони використовувалися німцями для охорони комунікацій і боротьби з партизанами на окупованих територіях.