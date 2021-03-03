В России фанаты Путина возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото)

В России участники орского отделения "Молодой гвардии Единой России" - общественной организации "партии власти" - возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных, которые воевали во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.

Такое мероприятие юные политики устроили в поселке Мостострой в Оренбургской области в рамках акции "Защити память героев" 23 февраля, когда в РФ празднуют День защитника отечества.

Кроме того, активисты МГЕР после этого принесли цветы к мемориальной доске на доме, где жил советский военный Анатолий Пузиков.

После "молодогвардейцы" отчитались о проделанной работе в соцсетях, опубликовав соответствующе фотографии и текст об акции (после скандала эти публикации уже удалили, но скрины остались).

"В рамках акции "Защити память героев". 22 февраля Молодая Гвардия совместно с Молодежной Палатой и Российским Союзом Молодежи почла память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, и советского военного - Анатолия Михайловича Пузикова. Давайте вместе чтить историю и помнить, что "война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат"", - написали активисты МГЕР.

В России активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото: скрин ural56.ru)

Позже Оренбургское руководство МГЕР прокомментировало скандал - в заявлении говорится, что активисты были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск.

Напомним, что во время Второй мировой войны премьер-министр Венгрии Пал Телеки в 1940 году подписал Тройственный пакт" (Берлинский пакт), означавший вступление страны в военный союз с Италией, Японией и Германией. В начале июля 1941 венгерские войска вступили в бой с 12-й советской армией. Впоследствии венгры участвовали во многих битвах, в том числе и Сталинградской, но большей частью они использовались немцами для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях.