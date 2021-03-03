ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России фанаты Путина возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото)

Новина українською → Россия, Среда 03 марта 2021 16:53
В России фанаты Путина возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото) В России оконфузились, перепутав могилы красноармейцев и нацистов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В России участники орского отделения "Молодой гвардии Единой России" - общественной организации "партии власти" - возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных, которые воевали во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.

Об этом передает Ural56.Ru.

Такое мероприятие юные политики устроили в поселке Мостострой в Оренбургской области в рамках акции "Защити память героев" 23 февраля, когда в РФ празднуют День защитника отечества.

Кроме того, активисты МГЕР после этого принесли цветы к мемориальной доске на доме, где жил советский военный Анатолий Пузиков.

После "молодогвардейцы" отчитались о проделанной работе в соцсетях, опубликовав соответствующе фотографии и текст об акции (после скандала эти публикации уже удалили, но скрины остались).

"В рамках акции "Защити память героев". 22 февраля Молодая Гвардия совместно с Молодежной Палатой и Российским Союзом Молодежи почла память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, и советского военного - Анатолия Михайловича Пузикова. Давайте вместе чтить историю и помнить, что "война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат"", - написали активисты МГЕР.

В России фанаты Путина возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото)

В России активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу гитлеровских солдат (фото: скрин ural56.ru)

Позже Оренбургское руководство МГЕР прокомментировало скандал - в заявлении говорится, что активисты были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск.

Напомним, что во время Второй мировой войны премьер-министр Венгрии Пал Телеки в 1940 году подписал Тройственный пакт" (Берлинский пакт), означавший вступление страны в военный союз с Италией, Японией и Германией. В начале июля 1941 венгерские войска вступили в бой с 12-й советской армией. Впоследствии венгры участвовали во многих битвах, в том числе и Сталинградской, но большей частью они использовались немцами для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что в России с Днем победы поздравили фото Гитлера и назвали его героем войны.

Напомним также, что перед этим в России опозорились с постером ко Дню победы - на нем разместили солдата, который воевал на стороне нацистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курьезы Российская Федерация Вторая мировая война захоронения кладбище курьезы
LITE
Эти знаки Зодиака в марте ждут грандиозные перемены: счастливчиков только трое!
Эти знаки Зодиака в марте ждут грандиозные перемены: счастливчиков только трое!