Растительное или обычное? Ученый рассказал, какое молоко самое полезное

Какое молоко самое полезное, чтобы добавлять в кофе? Что выбрать в магазине - обычное или растительное? Эти вопросы волнуют многих украинцев.
Какой продукт будет полезнее для добавления в кофе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ученого и генетика Александра Коляду в Instagram.
Выбор между растительным и коровьим молоком зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.
Растительное молоко является отличной альтернативой для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок. Его также выбирают веганы, а также те, кто придерживается растительного образа жизни.
Популярные виды растительного молока включают в себя:
Однако стоит помнить, что питательная ценность растительного молока зависит от его вида и обогащения производителем. Например, некоторые виды растительного молока содержат дополнительные кальций, витамины D и B12, что делает их более полезными.
Коровье молоко остается одним из самых питательных напитков. Оно является источником высококачественного белка, кальция, витаминов B2, B12 и D. Эти элементы способствуют укреплению костей, мышц и поддержанию общего здоровья.
Однако для людей с лактозной непереносимостью потребление коровьего молока может вызвать дискомфорт, поэтому им стоит выбирать безлактозные альтернативы.
Состав: При выборе растительного молока стоит обращать внимание на отсутствие добавленных ароматизаторов, сахаров и искусственных добавок.
Потребности организма: Если вам нужно больше белка или кальция, коровье молоко может быть лучшим вариантом. Для тех, кто ищет более легкую альтернативу без лактозы - растительное молоко станет оптимальным выбором.
Целостность питания: И коровье, и растительное молоко могут быть частью сбалансированного рациона, если их выбирать в соответствии со своими потребностями.
"Более полезное" молоко - это вопрос контекста. Если у вас есть пищевые ограничения или вы ищете растительную альтернативу, выбирайте качественное растительное молоко, обогащенное полезными элементами. Если же ваша цель - получить больше белка и кальция, коровье молоко может быть лучшим решением. Главное - учитывать индивидуальные потребности вашего организма.
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