Растение №1, которое лучше всего борется со стрессом: не все о нем знают

Как ашваганда помогает уменьшить стресс

Может снизить кортизол

Ашваганда - растение, которое представляет собой вечнозеленый пасленовый кустарник с небольшими красно-оранжевыми мясистыми плодами с большим количеством мелких косточек.

Основная причина, почему ашваганда связана со снятием стресса, заключается в том, что растение помогает снизить уровень кортизола - основного гормона стресса в организме. Он тенденцию к резкому росту во время хронического стресса и может ухудшить такие симптомы, как усталость, перепады настроения, увеличение веса и гормональный дисбаланс.

Диетолог Бесс Бергер рассказал, что ашваганда известна как адаптоген, который помогает организму адаптироваться к стрессовым ситуациям путем снижения уровня кортизола. Исследования показали, что ашваганда снизила уровень кортизола в сыворотке крови участников и снизила уровень воспринятого стресса.

Другое исследование показало, что прием 500 миллиграммов экстракта корня ашвагандхи в течение 60 дней облегчает легкий или умеренный стресс и снижает уровень кортизола среди участников.

Улучшает сон

Ашваганда может оказать положительное влияние на качество сна, что также играет важную роль в снятии стресса. Добавление растения будет способствовать более быстрому засыпанию и повышает умственную активность после пробуждения.

Суточные дозы составляли от 120 до 600 миллиграммов в течение 6-12 недель. Через 30 дней студенты, принимавшие ашвагандху в рамках исследования, сообщили о лучшем качестве сна и уровне энергии, чем те, кто принимал плацебо.

Ученые считают, что это благотворное влияние на сон связано со способностью ашвагандхи снижать уровень кортизола и изменять рецепторы ГАМК в центральной нервной системе. Это может помочь уменьшить стресс и тревогу и улучшить сон.

Советы по употреблению ашвагандхи

В отличие от многих других трав, ашваганда наиболее широко доступна как добавка. В целом большинство людей безопасно употреблять ашвагандху в течение трех месяцев.

Есть несколько доступных чаев ашваганды, но они могут содержать недостаточное количество травы, чтобы иметь терапевтический эффект. Они также могут влиять на эффективность других лекарств, которые вы принимаете, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

Если вы хотите принимать ашвагандху, то ищите авторитетный бренд пищевых добавок, который использует стандартизированный экстракт корня, в идеале сертифицированный сторонними тестовыми группами, такими как USP или NSF.

Важно понимать, хоть ашваганда может помочь уменьшить стресс, но это не волшебное средство. Это не замена терапии, лекарств или других методов лечения, если вы имеете дело с хронической тревогой или расстройствами психического здоровья.

В каком виде принимать

Ашвагандху можно принимать в нескольких формах, и выбор зависит от ваших предпочтений и целей. Самые распространенные формы: