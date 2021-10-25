У Ярославського відкриття дитячої футбольної Академії відзначили дводенним мегаконцертом

Два дні яскравих спортивних заходів і поєдинків, концерти зірок і розважальні шоу, фестиваль вуличної їжі - яскравим насиченим non-stop-марафоном Харків в минулі вихідні відсвяткував відкриття відновленої президентом ФК "Металіст" Олександром Ярославським Академії футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Металіст".
Це ще одна знакова віха у відродженні спортивної інфраструктури міста і повернення до Харкова великого футболу.
Ярославський, за гроші якого для Академії нещодавно закінчили будувати суперсучасний комплекс з 14 ігрових полів, пообіцяв, що великий футбол повернувся до Харкова назавжди. І подарував комплекти форми вихованцям.
"Ми плануємо, що тут будуть займатися близько 3 тис. дітей, - розповів Ярославський. - У нас зібраний суперпрофесійний тренерський склад. Моє завдання - товарно-матеріальне забезпечення. Діти Академії футболу "Металіст" - в надійному місці, в надійних руках".
Церемонію відкриття харківської футбольної академії відвідав Вадим Костюченко, перший віце-президент Української асоціації футболу. Він передав уболівальникам і організаторам привітання від керівництва, а також відзначив внесок Олександра Ярославського в розвиток українського футболу.
"Ми пишаємося, що у нас є такий товариш, який надає такий потужний імпульс розвитку дитячого та професійного футболу. Я впевнений, що в майбутньому більшість гравців юнацьких та молодіжних збірних, а також Національної збірної будуть виховані саме у вашій Академії футболу", - сказав в своєму виступі Костюченко.
Десятки тисяч гостей міського фестивалю змогли побачити оновлену академію футболу. В цей же день вихованці академії "Металіст" зробили свій подарунок до її відкриття - зіграли переможні турнірні матчі на нових полях.
Міське свято до відкриття академії відкрила група ТНМК - автори і виконавці офіційного гімну клубу "Металіст" виступили на церемонії, а потім в ролі хедлайнера розважальної програми першого дня дали концерт. Музичний марафон для гостей спортивного свята підтримала популярна група "Агонь", а після її концерту - DJ-дискотека. Організатори подарували гостям фестивалю дводенний марафон non-stop-розваг з феєрверками, фаєр-шоу, фестивалем вуличної їжі з частуваннями, протягом усього свята тут працювали ігрові майданчики з інтерактивними розвагами для дітей.
Фестивальну програму недільного дня продовжили концерти Jerry Heil і групи TOK. Увечері учасників міського свята і уболівальників зустрів стадіон - ФК "Металіст" зробив свій подарунок яскравою перемогою 3:0 над ФК "Поділля".
У перерві матчу "Металіста" на домашній арені його президент представив уболівальникам спортивного директора клубу - Папа Гуйє, одного з найулюбленіших уболівальниками гравців харківської команди.
"Давайте подякуємо Папа Гуйє за його гру. Але він не покидає Харків. Папа Гуйє - новий спортивний директор "Металіста", - заявив Ярославський, коли вони разом вийшли на газон стадіону в перерві матчу.
По завершенню гри Олександр Ярославський виступив з короткою запальною промовою перед вечірнім концертом хедлайнера недільної музичної програми The Hardkiss, і пообіцяв уболівальникам нові яскраві перемоги улюбленого клубу.
"Я вам хочу побажати одного: щоб ви завжди раділи перемогам улюбленої команди. Тому що нас тепер, як локомотив, ніщо не зупинить - ні "Динамо", ні "Шахтар"! Як тільки ми доберемося до Прем'єр-ліги - нехай вони нас чекають з трепетом і з острахом! Я вам точно кажу: ми переплюнемо ще той "Металіст" 2005-2012 років! Ви будете мати суперкласну команду, якою будете пишатися! Здоров'я вам, щастя, "Металіст"!"
Концерт The Hardkiss завершив міське дводенне свято, організоване ФК "Металіст" на честь відкриття клубної Академії футболу.
Як повідомлялось, сума фінансових вкладень Олександра Ярославського у відновлення зруйнованої інфраструктури ФК "Металіст" збільшилася до 163 млн грн.