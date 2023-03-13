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Российский режиссер в Киеве набирает детей для ролей сирот из Бахмута: разгорается скандал

Российский режиссер собирается снимать фильм о Бахмуте (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киев заявился российский режиссер, набирающий детей для съемок фильма о детях-сиротах из Бахмута. Они будут проходить в ближайшие дни под Киевом, вот только родители актеров не знают, кто инициатор съемок...

Об этом рассказала украинский режиссер Ирина Цилык в Facebook.

Что известно о скандале

Режиссера зовут Александр Молочников и он планирует снимать свой игровой короткий метр о детях из Бахмута 16-18 марта. Он вместе с оператором уже в Украине, пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации - разрушенном доме.

"Вот только информация о том, что режиссер - россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников. Коллеги, будьте осторожны!" - Ирина Цилык.

Кто такой Молочников

30-летний "художник" еще в прошлом году снимал кино в России, а теперь живет в Нью-Йорке и имеет американский паспорт.

Александр Молочников (фото: росСМИ)

Еще в 2022 году он снял веб-сериал российского производства "Монастырь". Премьера мини-сериала состоялась в конце прошлого года...

Интересно, что этот горе-режиссер заявляет вслух, что имеет поддержку Офиса президента Украины и получил пресс-карты для себя и оператора. Но эта информация не подтверждена - только по словам самого Молочникова украинскому художнику-постановщику Ивану Левченко, которого он вербовал на съемки того самого фильма о Бахмуте.

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Олекскандр Молочніковрежиссер