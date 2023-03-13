Российская пропагандистка приехала в Одессу. Как она пересекла границу - никто не знает

Кто такая Евгения Альбац

Российская политическая журналистка, политолог, общественный деятель и писательница, главный редактор The New Times (Новое время). До февраля 2022 года вела несколько передач на радиостанции "Эхо Москвы".

В России коллеги ее неоднократно обвиняли в двойных стандартах, заказных материалах о политиках.

А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она начала поддерживать армию России, критиковала недостаточную укомплектованность военных. В частности, ей принадлежит фраза "мальчики плохо экипированы, у них нет бронежилетов".

Также весной 2022 года говорила о войне: "У западных экспертов нет такого представления, что сейчас российскую армию разгромят. Нет сейчас таких данных, что разгромят. И до конца года не разгромят. К сожалению… или, к счастью, … Я все-таки остаюсь лояльной к своему флагу. Я не могу им желать…"

По словам Казанжи, ранее она в эфире подсчитывала, сколько погибнет украинцев, если внезапно надумают "прокладывать коридор к Крыму".

Кроме всего прочего, Альбац тесно дружит с известными пропагандистами РФ - Маргаритой Симоньян и Захаром Прилепиным. Она неоднократно публиковала свои фото с ними.

Что известно о приезде пропагандистки в Украину

На странице Евгении Альбац в Facebook появились посты о ее перемещениях по Украине. Сначала она побывала в Хмельницком, потом заехала в Винницу, после этого - приехала в Киев. В столице она фотографировалась на фоне портретов погибших защитников Украины. Теперь пропагандистка приехала в Одессу.

Известно, что у Альбац два гражданства - российское и государства Израиль. В Украину она заехала по российскому паспорту. Однако в ГПСУ не могут ответить, каким образом гражданка РФ попала в нашу страну во время войны.

"У нас нет информации о том, как, когда и по какому паспорту Евгения Альбац пересекла государственную границу", - сообщил в комментарии УНН представитель ГНСУ Андрей Демченко.

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