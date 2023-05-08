В России дотла сгорела еще одна деревня: первые видео и фото

8 мая в деревне Новощербаки Новосибирской области России вспыхнул пожар, который дотла уничтожил населенный пункт.
В соцсетях уже появились первые видео и фото из места происшествия.
Местные жители говорят, что причина возгорания в Новощербаках - подошедший к селу лесной пожар.
В свою очередь представители ГУ МЧС России уже отчитались, что “пожар произошел из-за электрики”, сгорели всего два дома, а пострадавших нет.
Пресс-релиз “спасателей” взбесил даже самых “внеполитичных” россиян. Ведь на кадрах, публикуемых в сети, видно, что от села почти ничего не осталось.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
“Каждый год пожары в стране. Что сделано чтобы их не допустить?” - пишет один из комментаторов.
“Нет пострадавших?! Ну да, ну да… Люди остались без крова над головой, без ничего... И нет пострадавших… Самим не противно от словарного запаса?” - возмущается другой.
Отметим, что в конце апреля этого года в России полностью сгорел большой населенный пункт Сосьва на Урале, в котором проживало около 7 тысяч человек. Там пожар уничтожил 108 домов. Близлежащие села тоже сильно пострадали.
Все, что осталось от Сосьвы (фото: росСМИ)
Также в РФ огонь уничтожил поселок Борзя в Забайкалье, и село Успенка в Тюменской области.
Местным жителям ничего не оставалось, как на коленях с иконой молить о спасении своих деревень.
Пожары уничтожают Россию (фото: росСМИ)
В социальных сетях о пожарах говорят примерно так:
Как мы ранее писали, в Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения.