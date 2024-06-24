В Россию - ни ногой: 6 голливудских звезд, которые еще до войны признавались, что не любят РФ

Сегодня негативное отношение к России, обусловленное текущими политическими событиями, никого не удивит. Однако задолго до вторжения российских войск в Украину на голливудских холмах были те, кто открыто выражал свою враждебность к стране-агрессору.
Кто из мировых звезд входит в список активных русофобов - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).
В 2018 году актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook в знак протеста против "российского вмешательства" в американские выборы.
"Я удаляю свою страницу, поскольку Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор не делают всего возможного, чтобы это остановить" ,- писал актер в Twitter.
Джим Керри (фото: кадр из фильма)
Оскароносная звезда "Голодных игр" давно заявила о своей ненависти к России. После съемок в фильме "Красный воробей", где Дженнифер Лоуренс исполнила роль российской шпионки, актриса призналась, что не хотела бы иметь ничего общего с этой страной.
На пресс-конференциях и других мероприятиях, где присутствуют российские журналисты, она отказывается отвечать на их вопросы и однажды даже попросила российскую прессу покинуть мероприятие по политическим соображениям.
Дженнифер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)
Еще в 2013 году эпатажная поп-дива заявила, что не любит Россию, и причиной тому стала агрессивная политика этой страны. Она также была возмущена ненавистническим отношением правительства РФ к ЛГБТ-сообществу.
Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
В мае 2022 года американскому актеру Моргану Фримену пожизненно запретили въезд в Россию.
Это решение было принято в ответ на его высказывания в 2017 году, когда звезда "Побега из Шоушенка" обвинил РФ в заговоре против США и призвал бороться с Москвой.
Морган Фримен (фото: instagram.com/morganfreeman)
Марк Руффало не раз высказывал свое неприятие политики России и ее отношения к ЛГБТ-сообществу.
В 2016 году он поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон на пост президента США и делал громкие заявления против Дональда Трампа, называя его "другом Путина".
Марк Руффало (фото: instagram.com/markruffalo)
Эта певица несколько раз меняла свое отношение к стране-оккупанту. Сначала она заявляла, что ни за что не поедет в Россию, но позже все же посетила Москву и даже извинилась за свои резкие высказывания о россиянах.
Однако вскоре звезда снова изменила свое мнение. Кэти Перри появилась на вечернем шоу Джимми Киммела, где подчеркнула, что больше никогда не хочет возвращаться в РФ.
Кэтти Перри (фото: instagram.com/katyperry)
Ранее мы рассказывали о топ-5 голливудских звездах, которые говорят на украинском языке.
Также мы писали о 5 украинских звездах, потерявших славу во время большой войны.
При написании материала использовались следующие источники: Gaga Daily, Twitter Джим Керри, People.