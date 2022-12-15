Сбежавший от мобилизации россиянин публично оскорбил турков (видео)
В Турции снова отличился представитель России. Мужчина, судя по всему, сбежал от мобилизации в РФ, но решил оскорбить жителей страны, куда он приехал.
Соответсвующее видео с неадекватом опубликовали в Telegram-канале "Украина сейчас".
Детали скандала
Так, россиянин в супермаркете обозвал турков "чу*ками". Это услышала женщина, стоявшая рядом и сделала ему замечание.
"Вы почему их так называете? Они турки!Вы их оскорбляете! Вы никого не любите, кроме себя!" - заступилась женщина.
На что россиянин ответил, что "он их так не называл".
Молодой человек чувствовал себя "хозяином положения", и несмотря на замечания людей, продолжал доказывать свою точку зрения. После скандала в магазине он убежал.
Смотрите на видео сами, как все происходило.
Также молодой человек был очень возмущен, что его снимают на видео.
"Вам это денег не принесет", - прокричал он.
Как мы ранее сообщали, оккупант сбежал из РФ в Испанию и рассказал о преступлениях россиян под Бучей.
Кстати, мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину.