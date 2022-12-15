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Сбежавший от мобилизации россиянин публично оскорбил турков (видео)

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Турция, Четверг 15 декабря 2022 10:10
Сбежавший от мобилизации россиянин публично оскорбил турков (видео) Россиянин в Турции оскорбил жителей страны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Турции снова отличился представитель России. Мужчина, судя по всему, сбежал от мобилизации в РФ, но решил оскорбить жителей страны, куда он приехал.

Соответсвующее видео с неадекватом опубликовали в Telegram-канале "Украина сейчас".

Детали скандала

Так, россиянин в супермаркете обозвал турков "чу*ками". Это услышала женщина, стоявшая рядом и сделала ему замечание.

"Вы почему их так называете? Они турки!Вы их оскорбляете! Вы никого не любите, кроме себя!" - заступилась женщина.

На что россиянин ответил, что "он их так не называл".

Молодой человек чувствовал себя "хозяином положения", и несмотря на замечания людей, продолжал доказывать свою точку зрения. После скандала в магазине он убежал.

Смотрите на видео сами, как все происходило.

Также молодой человек был очень возмущен, что его снимают на видео.

"Вам это денег не принесет", - прокричал он.

Как мы ранее сообщали, оккупант сбежал из РФ в Испанию и рассказал о преступлениях россиян под Бучей.

Кстати, мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки в Украину.

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