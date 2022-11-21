"Были мародерства, изнасиловали мать и дочь": оккупант сбежал из РФ в Испанию и рассказал о преступлениях россиян под Бучей

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, обвиненный в преступлениях в Буче, сбежал из РФ в Испанию и рассказал о зверствах, которые совершали оккупанты под Киевом. Россиянин заявил, что хочет свидетельствовать в международном суде.

Об этом сообщает интернет-издание The Insider, журналисты которого пообщались с военным преступником

О каких зверствах рассказал оккупант

"Наверное знаю, что были факты мародерства. Видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. Брали украшения из домов, мобильные устройства. Видимо, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и т. д.", - заявил российский военнослужащий.

Также Никита подтвердил, что русские солдаты насиловали женщин в Андреевке.

"У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо ребят сделали это. Один скрылся, остальные сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Обвинить их нельзя было, потому что не было доказательств, поэтому их освободили", - добавил Чибрин.

Оккупант пожаловался, что русские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте. А командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хочет покинуть фронт.

"Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают", - заявил россиянин.

На фронте Чибрин притворялся безумным, чтобы его не отправили на передовую. А после того, как сбежал из Украины в РФ, от него отвернулись все, даже семья.

"Я для них предатель Родины. А что мне нужно было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант - просто уехать", - пояснил оккупант.

Также добавил, что хочет свидетельствовать в международном суде, потому что: "Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания".

Что известно о бывшем военнослужащем РФ

Никита Чибрин ушел в армию летом 2021 года из-за финансовых проблем. Утверждает, что в Украину его бригаду завезли обманом.

Первый месяц полномасштабной войны провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В это время российские военные устроили геноцид в Буче и Андреевке.

16 июня Чибрин скрылся в грузовике, который направлялся в Россию и так смог вырваться из фронта. После побега он связался с правозащитниками, чтобы они помогли покинуть РФ.

15 ноября он прилетел в Испанию и сразу попросил политубежища. Пока его заявление рассматривают, россиянина разместят во временном центре для беженцев.