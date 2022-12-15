ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіянин, що втік від мобілізації, публічно образив турків (відео)

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 15 грудня 2022 10:10
Росіянин, що втік від мобілізації, публічно образив турків (відео) Росіянин у Туреччині образив мешканців країни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині знову відзначився представник Росії. Чоловік, зважаючи на все, втік від мобілізації в РФ, але вирішив образити жителів країни, куди він приїхав.

Відповідне відео з неадекватом опублікували у Telegram-каналі "Україна зараз".

Деталі скандалу

Так, росіянин у супермаркеті обізвав турків "чу*ками". Це почула жінка, що стояла поряд і зробила йому зауваження.

"Ви чому їх так називаєте? Вони турки! Ви їх ображаєте! Ви нікого не любите, окрім себе!" - заступилася жінка.

На що росіянин відповів, що "він їх так не називав".

Молодий чоловік почував себе "господарем становища", і незважаючи на зауваження людей, продовжував доводити свою точку зору. Після скандалу у магазині він втік.

Дивіться відео самі, як все відбувалося.

Також молодик був дуже обурений, що його знімають на відео.

"Вам це грошей не принесе", – прокричав він.

Як ми раніше повідомляли,окупант втік із РФ до Іспанії і розповів про злочини росіян під Бучею.

До речі, мобілізований росіянин здався в полон за п'ять днів після відправки в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
росіяни