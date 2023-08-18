Россияне уничтожили уникальные мозаики в оккупированном Мариуполе (фото)

Что известно о варварском уничтожении мозаики

"Так сейчас выглядят железнодорожный вокзал и гостиница Турист. В интерьере первого была замечательная мозаика Валентина Константинова и Леля Кузьминкова "Металлурги". В экстерьере второго - панно Виктора Пономарева "Туризм и отдых". "Металлургы" однозначно уничтожены, а "Туризм и отдых", возможно, еще скрывается под фасадом, получив 100 500 дыр", - написал журналист.

Отметим, что мозаичное панно "Металлурги" было создано в зале ожидания в 1973 году. Его площадь - 100 кв. м.

Россияне уничтожают мозаику в Мариуполе (фото: Facebook/Иван Станиславский)

Чем ценны мариупольские мозаики

В Мариуполе было сосредоточено одно из крупнейших в Украине собраний мозаичной монументалистики.

В период с 1963 по 1987 годы в городе металлургов работало 19 художников со всей страны. Среди них такие признанные мастера жанра как Алла Горская, Виктор Зарецкий, Валерий Ламах, Эрнест Котков, Галина Зубченко, Борис Плаксий. Однако не менее весомый вклад внесли и представители местной школы - Валентин Константинов, Лель Кузьминков, Виктор Пономарев и другие.

"По количеству сохранившихся до сегодняшнего дня монументальных работ приазовский город уступает только столице и нескольким областным центрам. Основательного реестра монументалистики в Украине нет, поэтому такая оценка достаточно приблизительна. Но масштабность мариупольского собрания неоспорима", - ранее писал Станиславский для LB.

Так выглядело панно "Металлурги" до вторжения россиян в Мариуполь (фото: lb.ua)