Россияне в Рыжем лесу и повторные аварии: опровергаем популярные мифы о Чернобыльской катастрофе

Радиация в 27 странах, эвакуация более 100 тысяч человек, загрязнение пяти миллионов гектаров земли и 30-километровая зона отчуждения. Из 600 000 ликвидаторов 10% умерло, а 165 000 - получили инвалидность. И все повлекла за собой Чернобыльская катастрофа, вокруг которой существует много мифов.

Миф 1 - в аварии виноват только персонал

Государственная комиссия СССР, созданная для расследования аварии, и КГБ возлагали вину только на персонал. В общем, эта причина является наиболее распространенным ответом на вопрос, почему произошла авария.

25 апреля 1986 года приостановили четвертый энергоблок для обслуживания и проведения определенных испытаний. Это должно было произойти на мощности 700 МВт, но по приказу Анатолия Дятлова мощность снизили до 200 МВт и упала до 30.

В этот момент началось отравление активной зоны реактора изотопом ксенона-135. В половине второго ночи начался эксперимент. Никаких сигналов о неисправностях или нестабильном состоянии реактора не было.

Оператор нажал кнопку аварийной защиты. Доподлинно неизвестно, зачем, но существует мнение, что как раз в ответ на быстрый рост мощности.

Тот же Анатолий Дятлов в своей книге утверждает, что это было предусмотрено ранее на инструктаже и сделано в штатном, а не аварийном режиме.

Управляющие и аварийные стержни начали двигаться вниз, погружаясь в активную зону реактора, но через несколько секунд тепловая мощность реактора скачком возросла до неизвестно большой величины, несмотря на то, что должна была спадать.

Что было дальше - известно всем. Произошли два взрыва с промежутком в несколько секунд, разрушивших реактор. О точной последовательности действий, приведших к взрывам, до сих пор не существует однозначных данных.

Однако к 2000-м эксперты пересмотрели возможные причины взрыва и дошли до следующего:

реактор был неправильно спроектирован и опасен

персонал не был проинформирован об этих опасностях

рабочие АЭС допустили ряд ошибок и ненамеренно нарушили утвержденные наставления

Специалисты МАГАТЭ считают, что реактор имел ряд недостатков в конструкции, которые и стали главной причиной аварии. В ходе проведенного эксперимента возникли именно те условия, при которых эти недостатки проявились на самом высоком уровне.

Когда мощность реактора опускалась до низких показателей, как и было в этом случае, появлялась положительная обратная связь, то есть мощность возрастала все больше и больше. Это и делало реактор нестабильным и опасным. В то же время операторы не предупредили об этом.

В конце концов МАГАТЭ признало, что большинство действий операторов на самом деле соответствовали тогдашним правилам или не повлияли на развитие аварии.

Четвертый энергоблок накрыли безопасным конфайнментом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Миф 2 - на ЧАЭС не было никаких предвестников беды

Нет, ведь авария 1986 года была не первой. По всей вероятности, если бы на первую обратили больше внимания, то масштабной катастрофы могло бы и не быть.

14 сентября 1982 года в результате аварии на первом энергоблоке ЧАЭС радиоактивное топливо выпало в графитовую кладку. Тогда произошло повышение уровня гамма-излучений до 1 000 микрорентген в секунду. Это превышение допустимого предела в 100 раз.

Кроме того, из-за выброса радиоактивной пары во время дождя произошло локальное загрязнение территории радиусом около 250 метров.

Загрязненные участки промыли водой, засыпали почвой и листьями, после чего радиационный фон якобы снизился до нормы.

"УКГБ осуществляются меры по недопущению распространения панических, провокационных слухов и других негативных проявлений в связи с этим событием. КГБ СССР сообщено", - говорилось в сообщении советской спецслужбы.

Через два года, в 1984 году, сообщили уже об угрозе аварийных ситуаций на 3 и 4 энергоблоках ЧАЭС. Там было зафиксировано разрушение несущих конструкций в реакторных отделениях. Наконец, 26 апреля 1986 года авария произошла как раз на 4 энергоблока.

Секретные документы, где речь идет о первой аварии на ЧАЭС 14 сентября 1982 (скриншот: avr.org.ua)

Миф 3 - большинство информации о ЧАЭС было в свободном доступе

Как раз наоборот. Советский Союз пытался скрыть все, что произошло на ЧАЭС. В первую очередь, об опасности не предупреждали местных жителей и украинцев в целом.

Ни 26, ни 27 апреля людям не сообщили об утечке радиоактивных веществ. Хотя 27 апреля все-таки начали проводить эвакуацию населения якобы на три дня. Им рекомендовали брать только документы, еду и остальные очень нужные вещи. Все остальное, в том числе домашних животных, не разрешали вывозить.

Первой страной, официально уведомившей о ЧАЭС, стала Швеция. Их специалисты установили время, место и дату аварии, указав на территорию Украины. Об этом факте сообщила русскоязычная редакция "Радио Швеция".

И только после этого 28 апреля по телевидению СССР прозвучало короткое сообщение.

А еще 8 июля 1986 КГБ издал перечень сведений об аварии на ЧАЭС, которые необходимо было засекретить. Среди 26 пунктов были следующие:

настоящие причины аварии на энергоблоке

информация о количестве и составе веществ, выделявшихся во время аварии

о загрязнении 30-километровой зоны, а также воды, почвы и т. д. Эта информация была секретной по всей области, стране, республике и т. д.

Засекреченная информация об аварии на ЧАЭС (скриншот: avr.org.ua)

Однако западные журналисты все же пытались докопаться до истины. Главной целью советских спецслужб стал американский корреспондент Стивен Страссер.

Он приехал в Киев до того, как появился документ о засекреченных сведениях. И его сразу взяли в кольцо.

Сам Стивен рассказывал в интервью, что доехать до зоны отчуждения ему так и не удалось, однако наблюдений в Киеве было достаточно. Улицы постоянно поливали водой, в помещениях часто мыли полы, а продукты на базарах накрывали пластиком.

"Я мог смотреть по сторонам, и моим сильнейшим впечатлением на тот момент была вода. Вода, вода, вода... Все поливали со шлангов, все смывали, все мыли... Вокруг были поливочные машины. Потом я увидел парня со шлангом. , пошел к нему, сказал буквально пару слов, он бросил на меня взгляд и побежал прочь", - говорил он.

Стивен Страссер (фото: birdinflight.com)

В отчете КГБ говорится, что источники журналиста удалось запереть на самих сотрудников КГБ. То есть Стивен думал, что общается с местными, а на самом деле это могли быть сотрудники спецслужб. Но Страссер с этим не согласен.

Миф 4 - авария на ЧАЭС стала первой в СССР

Если сотни журналистов говорят о ЧАЭС, скрыть ее не удалось, но вот Кыштымская авария не так известна.

Да, Чернобыль не был первым. 29 сентября 1957 года произошла первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера на химкомбинате "Маяк" в российском городе Киштым.

Официальная версия аварии - выход из строя системы охлаждения. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория площадью 23 000 квадратных километров с населением 270 000 человек.

За границей об аварии на Урале стало известно достаточно быстро. Первой о ней сообщила копенгагенская газета. Но это сообщение было неточным. В Советском Союзе факт взрыва на химкомбинате Маяк впервые подтвердили в июле 1989 года на сессии Верховного Совета СССР.

В 90-х годах на поверхность также вышла самая необычная история, связанная с "Маяком" о киштимском карлике Алешеньке. Самая распространенная версия говорит о том, что это преждевременно родившийся ребенок женского пола со многими мутациями из-за аварии на станции.

Конечно, были версии и о том, что это инопланетное существо. Однако тело создания так и не исследовали, а потом останки просто потеряли.

Миф 5 - оккупанты в Рыжем лесу получили смертельную дозу радиации

В феврале 2022 года россияне наступали на столицу через Чернобыль, в том числе. Когда мечты о "Киеве за три дня" рассеялись, они решили остановиться в зоне отчуждения. И не просто остановиться, а окопаться в Рыжем лесу.

Известно, что это была самая загрязненная точка вокруг реактора. И неудивительно, ведь среди безумной весны и зелени от радиации деревья стали рыжими.

Когда военные и сотрудники ЧАЭС увидели вырытые ямы, были шокированы глупостью окупантов. В некоторых местах Рыжого леса загрязненность радиационного фона превышала норму в 3 000 раз!

Однако эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает опасность преувеличенной.

"Дело в том, что за это время все-таки большинство радиоактивности оказалось не опасным. Ну разве что они ту землю ели. А в целом большой вред для организма она не содержала", - говорит он.

Еще в начале апреля 2022 года украинский Генштаб сообщал об одном погибшем россиянине в результате лучевой болезни. Относительно других окупантов предполагали, что они получили по меньшей мере вторую степень заболевания.

Однако эксперт убежден в обратном.

"Даже если кто-то из них и схватил ту "горячую" часть, то действительно возможны радиационные последствия, возможны повреждения внутренних органов, но это не летальные проявления, и последствия тоже не летальны. К сожалению, это было преувеличение, которое допустили наши специалисты", - считает он.