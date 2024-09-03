RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне баллистикой атаковали учебное заведение в Полтаве: реакция украинских звезд

Украинские звезды отреагировали на ракетный удар Полтавы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Во вторник, 3 сентября, российские оккупационные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве. В результате атаки погибли 47 человек, 206 получили ранения.

Украинские звезды отреагировали на ужасающее преступление оккупантов. Они выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Екатерина Осадчая

"Полтава, соболезнования родственникам погибших. Страшная трагедия", - написала ведущая.

Скриншот

Маша Ефросинина

"Полтава…Это все невыносимо. Мои соболезнования всем", - выразилась знаменитость.

Скриншот

Надя Дорофеева

"Полтава... Родные, какой кошмар", - прокомментировала трагедию певица.

Скриншот

Андрей Бедняков

"Полтава…Искренние соболезнования семьям погибших…Огромное количество погибших и раненых. В то же время главный убийца и террорист планеты шагают по своим ножкам Монголией и плюют на все эти международные уголовные суды и организации. Ему жмут руки, обнимают…А где-то в Украине из-под завалов достают тела людей…", - возмутился шоумен.

Скриншот

Владимир Дантес

"Полтава! Большая потеря. Сострадание и поддержка вам", - высказался артист.

Скриншот

Настя Каменских

"Сегодняшняя трагедия в Полтаве вновь оставила раны на сердце каждого украинца. Российский удар унес жизни 47 человек, а более 200 получили ранения. Учебное заведение и больница - места, где мы растим будущее и сохраняем жизнь, РФ превратила в поле жестокости и боли. Ежедневные обстрелы, потеря близких, страх и тревога - это реальность, в которой ныне живут украинцы, я с тобой...”, - написала исполнительница.

Ксения Мишина

"Полтава... люди... держитесь... Как это все тяжело", - прокомментировала актриса.

Скриншот

Ольга Сумская

"Полтава!! Ужас… Глубокие соболезнования", - высказалась артистка.

Скриншот

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса